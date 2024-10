A cinco años del estallido social, partidos oficialistas no encuentran postura común

A dos semanas del quinto aniversario del estallido social, al interior de los partidos oficialistas se decidió no hacer una gran conmemoración o acto que reivindique este periodo, que expertos señalan "envejeció mal".

Los resultados de la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló que un 50% de los consultados considera que el "18-O" fue "muy malo o malo" para el país, mientras que para un 30% fue "regular" y otro 17% fue "muy bueno o bueno".

Ante estos resultados, más las elecciones municipales del 27 de octubre, desde el oficialismo hay un distanciamiento con ese momento que marcó el 2019, según consigna El Mercurio.

Al respecto, el analista de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló a dicho medio que tras cinco años del estallido, "se parece confirmar en la opinión pública el movimiento pendular desde la demanda de cambio hacia la demanda de orden y seguridad", y este cambio, hace a "los actores (partidos político) sintonizar con esta demanda de cambio de orden y seguridad que se expresa en una menor muestra de apoyo con el 18-O".

En ese sentido, Rodrigo Arellano, director de la escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, apunta a que quienes van a la elección "buscan alejarse de dicha época para no tener los efectos electorales contrarios a lo que buscan, que es que la gente de alguna u otra forma los indique como responsables de la crisis de violencia que estamos viviendo hoy y tengan un castigo electoral".

"No se explica de otra forma que un gobierno, con un Presidente que lo es producto del estallido, de alguna forma se haya olvidado en tan poco tiempo. El estallido se convirtió en una fecha que finalmente con el paso de los años ha sido sinónimo de mal envejecimiento y sinónimo de la crisis de violencia que vivimos hoy en día", concluyó.

Partidos rechazan violencia, pero dicen que demandas no se han solucionado

En tanto, desde el partido Radical y el Liberal no reivindican lo ocurrido durante octubre de 2019, mientras que en el Frente Amplio hay una mirada más amplia. Igualmente, todos coinciden en que las demandas no se han solucionado.

Leonardo Cubillos, presidente del PR, señaló a dicho medio que "vimos con preocupación dos cosas. Uno, el que existía una serie de demandas sociales que no han sido respondidas, y la gente de la manera que reaccionó exigiendo que se cumplieran. Por lo tanto, ese es un elemento de análisis, un acto de reflexión, que es lo único que se puede llevar a cabo en este nuevo aniversario del estallido".

"Y lo segundo, también como reflexión, es que nunca más se den, ni tampoco se respalden, circunstancias de violencia como se dieron. La violencia venga de donde venga, nosotros la rechazamos", sostuvo

Por su parte, el presidente liberal y candidato a alcalde de Vitacura, Juan Carlos Urzúa, apuntó a no confundir que "hay un plano de primera línea y otro de demanda social. Yo creo que es súper genuina esa movilización que reunió a más de un millón de personas en la Plaza Italia y que congregó familias, mujeres. Yo creo que hay un llamado que tenemos que mantener (...)".

No obstante, "nosotros como Partido Liberal discrepamos respecto de la violencia, porque para nosotros no es un camino", afirmó, y declaró que no reivindica el 18-O, "el estallido en su parte violenta, primera línea, no solo no lo reivindicamos, no lo valoramos en esa época ni lo valoramos hoy".

"Pero las demandas sociales, los pendientes que tenemos como país, esos tenemos que todos estar de acuerdo que son necesarios resolver", reflexionó.

En tanto, desde el Frente Amplio, la jefa de bancada Lorena Fríes precisó que "claramente, hay una condena a lo que fueron los actos de violencia. (Pero) Hay también un reconocimiento a que esto no puede ser reducido a eso, sino que fueron millones de personas que se manifestaron por problemas estructurales a los que todavía no les hemos dado salida, y por lo tanto, sigue ese malestar".

"También creo que es necesario poner sobre la mesa que se violaron los derechos humanos, porque ha habido una tendencia a negar eso, y eso no le hace bien al país en aras de construir una convivencia entre todos los actores", declaró.

Asimismo, asegura que reivindica lo que fue el estallido. "La manifestación pacífica la voy a reivindicar siempre", afirmó.

En esa línea, apunta que la percepción negativa del 18-O en la ciudadanía responde a que "hubo harto mensaje en los medios, desde el sector de la derecha, que han minado y han hasta humillado el hecho de querer manifestar. Y por eso yo creo que se entiende un retroceso tan fuerte".

"Tiene mucho que ver también con el cambio político, la crisis de seguridad, pero una desinformación respecto de la ligar la crisis de seguridad a lo que fue el estallido. Eso no es comparable, estamos hablando, por un lado, de crimen organizado, de bandas, etcétera, y por otro lado, lo que fueron actos violentos en el contexto de una demanda hacia el Estado", concluyó.