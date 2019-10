La ex candidata presidencial y hoy vocera del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, afirmó en Cooperativa que está consciente de que la seguridad es muy importante para las familias pero añadió que le gustaría que esta se buscara sin tener a los militares en la calle: "No me gustan los estados de excepción".

