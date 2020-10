Carabineros: Adolescente "perdió el equilibrio" mientras era detenido

El general de Carabineros Enrique Monras, jefe de zona Metropolitana Oeste de Carabineros, aseguró este sábado que el joven que cayó a la ribera del río Mapocho durante manifestaciones "perdió el equilibrio" cuando un funcionario intentó detenerlo.

"Uno de nuestros carabineros intenta detener a uno de los manifestantes, este pierde el equilibrio y cae al Río Mapocho (...) En forma inmediata se puso en aviso al SAMU y Bomberos para que fueran a rescatar a esta persona", aseguró Monras.

Con respecto a las posibles sanciones que recibirá el uniformado involucrado en el hecho, Monras declaró que "se mantendrá dentro de la unidad en funciones de caracter administrativas, a la espera de los resultados de la investigación".

"A veces ocurren caídas, se caen carabineros (...) Es todo en el contexto de desórdenes que se generan en este tipo de manifestaciones", sostuvo el general, quien volvió a reafirmar que se trató de un "lamentable accidente".

"Esto ocurre en un procedimiento de control de orden público cuando Carabineros estaba siendo agredido. Esto sucedió en una fracción de segundos", aclaró.

"Desde el punto de vista legal, se dio cuenta al Fiscalía Centro Norte quienes dispusieron a un fiscal que, en conjunto con la PDI, revisará las cámaras corporales de los carabineros", aseguró Monras.

Cabe señalar que el adolescente afectado se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Ministro Paris: "Llamamos a que haya paz en las manifestaciones"

El ministro de Salud, Enrique Paris, lamentó lo ocurrido con este viernes e hizo un llamado "a la paz" en las manifestaciones.

"Lamento mucho lo que ha ocurrido con este joven, es muy lamentable (...) Llamamos a que haya paz y tranquilidad en las manifestaciones y que se hagan con calma. Como esto es una situación que está en estudio y que está investigándose como ocurrió, hay que esperar las investigaciones", afirmó el titular de Salud.

"Yo no he visto ningún video en relación a ese tema...Lamento decirlo, pero no lo he visto. Solidarizo con este joven, solidarizo con su familia. Lo que sea necesario otorgarle desde el punto de vista de salud será entregado", aseguró.

"Yo esperaría el término de la investigación para encontrar culpables o no culpables", cerró.