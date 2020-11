Chadwick: "No ha existido jamás una política de Estado desintada a vulnerar los DD.HH."

El ex ministro del Interior Andrés Chadwick declaró ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por diversas querellas por delitos de lesa humanidad durante el estallido social.

La persectora investiga la presunta existencia de una política de Estado contra civiles, en el marco de la investigación contra diferentes autoridades por su rol en la represión de las manifestaciones post 18 de octubre: el Presidente Sebastián Piñera; el general director de Carabineros, Mario Rozas; los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; y el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

"Conociendo la voluntad del Presidente de la República, quiero afirmar categoricamente que no ha existido jamás ni la más mínima idea, intención o pensamiento de establecer una política de Estado destinada a vulnerar los DD.HH. Hay evidencia de lo contrario", aseguró Chadwick.

"Se desplegaron acciones concretar para procurar que las actuaciones policiales se ajustaran a las reglas del uso de la fuerza", planteó el ex ministro, recordando que estas acciones se aplicaron en un contexto de "violencia inusitada".

"Cualquier irregularidad o exceso policial que se hubiere cometido en ese marco, está siendo investigado por el Ministerio Público, y los tribunales determinarán las responsabilidades", agregó el ex titular del Interior.

"Como ministro del Interior no advertí ni acciones ni tampoco omisiones del Ejecutivo ni de parte de Carabineros que respondieran a una política de ataque a los DD.HH.", aseguró Chadwick, agregando: "Es más, aunque yo ya no era ministro del Interior, lo que he podido apreciar por la prensa es la decisión de hacerse cargo de la correción de algunos procedimientos, como lo fue la suspensión del uso de la escopeta antidisturbios".