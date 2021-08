"Yo no avalo el calificativo de presos políticos", dijo en El Primer Café de Cooperativa la socialista Clarisa Hardy, al reaccionar al debate de los candidatos de Unidad Constituyente respecto al proyecto de indulto para quienes cometieron delitos en el contexto del 18 de octubre y los meses posteriores. La ex ministra de Planificación marcó diferencias entre "generar un clima político y resolver la situación de los que cayeron presos a raíz del estallido". A renglón seguido, razonó que el estallido social logró que "la derecha, asustada por la ingobernabilidad del país, accediera a sacar el cerrojo a la reforma constitucional" que mantuvo por décadas. Sin embargo, una vez que la crisis se encauzó en un proceso formal, en su opinión, "cualquier acto de violencia que atente contra este nuevo camino institucionalizado, son simplemente actos vandálicos que no tienen ninguna justificación".

