CNDC se desmarca de paro de camioneros: "Estamos para construir, no para destruir"

"Estamos para construir, no para destruir", fue la frase que utilizó el Vicepresidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y presidente de la Federación Norte, Juan Bassi, para explicar la labor que realiza el gremio en el norte (desde Arica a Coquimbo), donde no hubo adherencia al paro.

"No estamos en esa parada de adherirnos al paro con la gente del sur, porque al final se empiezan a movilizar una minoría de los camioneros y hablan a nivel nacional y eso no corresponde, José Villagran y Sergio Pérez no nos representan en el norte, ni tampoco a algunos en el sur", señaló el dirigente a Cooperativa Regiones.

En cuanto al movimiento, Bassi agregó que "cuando es un paro nacional, Chile para entero y lo hemos hecho nosotros, pero ellos están en un tema netamente político", asegurando que al menos en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo no habrá movilizaciones y continuarán operando como hasta ahora.

"Es una falta de respeto"

Como muchos, Bassi no fue indiferente al video donde en pleno paro de los camioneros hubo asado, alcohol y mujeres, hecho que según señala deja muy mal parado a los camioneros.

"Sinceramente, es una falta de respeto totalmente, a la ciudadanía, a las familias y al país entero, tienes que pensar que estamos pasando primero por una crisis social, una pandemia y ahora la movilización, lo unico que están haciendo es destruír al país, el enfoque que ellos tienen está en otra dirección", manifestó.