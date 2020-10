El secretario general de la Democracia Cristiana, David Morales, fue crítico en El Primer Café con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien sostuvo en entrevista con La Tercera que "si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré". "Al negarse a condenar la violencia, lo que él hace es precisamente darle argumentos a la extrema derecha en la línea que está trabajando de cara al 25 de octubre", afirmó el abogado y académico.

