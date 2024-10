Dussaillant por 18-O: La gente estaba cansada del trato de las élites y eso sigue vigente

A las puertas del quinto aniversario del estallido del 18 de octubre de 2019, Patricio Dussaillant, director de Ideas Republicanas, reflexionó este lunes en El Primer Café que, aunque la violencia y el malestar social son problemas separados y "uno no puede meter todo en un mismo saco", la gente rechaza el vandalismo porque perjudicó su calidad de vida.

"Yo creo que todo ese ámbito la gente hoy en día lo rechaza, porque el país estaba lejos de ser perfecto, pero la gente tenía una cierta calidad de vida que perdió, en su gran mayoría: locales comerciales, supermercados, etcétera. Su calidad de vida a lo mejor no era la óptima, pero tampoco era tan dramática como puede ser ahora, de, efectivamente, no tener acceso fácil, etcétera. Y tuvo mucho miedo", dijo el abogado y doctor en comunicación.

Según Dussaillant, el malestar se debe a dos factores: el trato de las élites hacia los ciudadanos comunes y corrientes, que profundiza la desigualdad, y la percepción de que las élites hacen lo que quieren mientras que el resto no puede.

"El malestar está dado mucho por el trato (...) La gente estaba cansada de un cierto trato de las élites hacia el ciudadano común y corriente, que marcaba o profundizaba la desigualdad, a lo mejor no directamente, pero sí como percepción: 'Nosotros hacemos lo que queremos y el resto no puede', y eso yo creo que sigue vigente", advirtió.

Aunque no cree que "vayamos a tener nuevos estallidos como el que vimos, porque yo creo que la gente hoy en día rechaza esos niveles de violencia porque se da cuenta que eso los perjudicó", a Dussaillant le preocupa que algunos sectores políticos "todavía validen que ese sea un instrumento válido en política".

"Me llama la atención el gesto del Presidente (Gabriel Boric) de haber ido a saludar a los funcionarios, muy extraño, en la exposición sobre Miguel Enriquez, que tiene como bajada el tema de nuevas formas de resistencia; o sea, como una validación de la violencia como un instrumento de hacer política. Eso me preocupa, porque yo creo que eso el país no rechaza", aseguró.

LUIS RUZ: "LA CRÍTICA A LA VIOLENCIA NO ES SUFICIENTE PARA EXPLICAR LA PROFUNDIDAD" DE LA CRISIS

También en El Primer Café, el vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, perteneciente a la Democracia Cristiana, Luis Ruz, consideró el estallido social de 2019 uno de los eventos más importantes en la democracia post-dictadura y destacó dos lecciones clave: primero, "que nada justifica el uso de la violencia para lograr un propósito, por muy loable que sea", indicó.

"La quema del Metro, la destrucción de las ciudades, los comercios, nada ayudan en una movilización social, como tampoco -y hay que decirlo así- el abuso, las violaciones de los derechos humanos respecto de personas que se manifestaron pacíficamente", apuntó el administrador público y consejero de la DC.

"La segunda gran lección", afirmó Ruz, "sigue teniendo plena vigencia y tiene que ver con las razones de por qué hace cinco años tuvimos este estallido social, esta movilización, que convocó a una gran cantidad de chilenos y chilenas, y creo que, a partir de esto, para mí sería un error solo poner el foco en la violencia sin dejar de ver lo que hay a la base respecto de lo que hubo en esa movilización social. La crítica a la violencia es comprensible, pero es insuficiente para explicar la profundidad de lo sucedido".

"Si uno revisa los estudios previos al 18 de octubre y revisamos los actuales, los problemas siguen siendo más o menos los mismos: las pensiones, la salud, etcétera. Entonces, la pregunta, a mi modo de ver, cómo abordamos el problema de la desigualdad y qué hacer", indicó.

En ese sentido, Ruz enfatizó la necesidad de un gran acuerdo nacional para un nuevo ciclo de desarrollo, que incluya crecimiento económico y distribución de la riqueza. Esto implica definir estrategias claras para promover inversiones y actividades productivas.