En un extenso discurso de 17 minutos de duración, y al término del cual no contestó preguntas, el Presidente Gabriel Boric compartió con el país, desde La Moneda, su interpretación personal y política del estallido social, iniciado el 18 de octubre hace tres años. El Mandatario -que, como líder frenteamplista, fue uno de los artífices del posterior acuerdo constitucional del 15 de noviembre- salió a contradecir las dos tesis más extremas que desde la izquierda y la derecha se han utilizado para analizar dicha crisis. Así, afirmó que "el estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco -como han querido instalar en los últimos días- fue una pura ola de delincuencia". En su visión, madurada a lo largo de tres años, fue en realidad "una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad a las que la política no ha sabido interpretar ni dar respuesta". El Jefe de Estado también condenó las "conductas violentas destructivas" y delincuenciales que proliferaron durante las semanas y meses siguientes, al mismo tiempo que las "inaceptables violaciones a los derechos humanos" cometidas por Carabineros y Fuerzas Armadas, que "no se pueden repetir". "En esos días se dijeron y se hicieron muchas cosas excesivas, nos agredimos unos a otros, y somos muchos los que creemos que las cosas llegaron a un extremo que nunca debieron haber llegado", admitió.

LEER ARTICULO COMPLETO