Para este mes de febrero se espera la reapertura de la Plaza Baquedano, luego de haber sido sometida a trabajos de remodelación en pos de su conexión con los parques Forestal, Bustamante y Balmaceda, que eliminaron la tradicional rotonda que caracterizaba al sector, para priorizar la circulación peatonal.

El nuevo espacio, que implicó una inversión pública de 26 mil millones de pesos, fue concebido también como una plaza de monumentos, donde se ubicará uno de homenaje a Gabriela Mistral, y se concretará el esperado retorno de la estatua del general Baquedano, objetivo predilecto del vandalismo durante los días del estallido social.

"(El proyecto es) súper espectacular, (aunque) se demoraron mucho... Esperemos que estos malhechores no le hagan daño. ¿Qué sacamos con la seguridad especial si en la noche aparecen todos estos que están durmiendo ahí? Y esos son los que destruyen", analizó una peatón frente al micrófono de Cooperativa.

