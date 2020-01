Una ovación y un recibimiento de "héroes" obtuvo un grupo de encapuchados que participó en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, organizado por el senador Alejandro Navarro y realizado en la sede del Congreso en Santiago. "Vamos a detener el Foro para recibir a representantes de la 'primera línea'. Por favor, recibamos de pie, con un aplauso, a nuestros héroes", dijo un moderador del encuentro. Luego de los aplausos –efectivamente de pie- uno de los encapuchados tomó la palabra y dijo a la concurrencia: "Hola a todos, todas y todes… ¿Por qué nos tachaste de delincuentes, Sebastián Piñera? ¿Por qué los medios de comunicación no entendieron que no estamos robando?". La escena sorprendió e indignó al senador RN Francisco Chahuán: "Realmente inaceptable que se dé espacio a encapuchados en el salón plenario del Edificio del ex Congreso Nacional! El rechazo a la violencia debe ser sin ambigüedad!", dijo en Twitter. Coincidió el diputado UDI Juan Antonio Coloma: "Esto es una VERGÜENZA!!!! Acá el aplauso cerrado a la 'primera fila' (sic). Violentistas que son recibidos por la izquierda de pie... Cobardes", disparó al compartir el video.

LEER ARTICULO COMPLETO