La Universidad de Santiago de Chile (USACh) anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables de las lesiones que sufrieron un funcionario y un estudiante de la casa de estudios, a raíz de incidentes que se registraron este martes en el marco de una marcha contra recortes en educación, convocada por el Colegio de Profesores.

En la manifestación hubo incidentes aislados, protagonizados por grupos de encapuchados, que "descolgados" de quienes avanzavan por Alameda, levantaron barricadas y atacaron con bombas molotov a Carabineros, tanto en el sector de Manuel Rodríguez como luego en la zona aledaña a la USACh, frente a la Estación Central.

"Durante esta jornada, un grupo de personas ajenas a la universidad ingresaron a nuestro campus y agredieron a uno de nuestros guardias de seguridad, golpeándolo con un candado en la cabeza mientras ejercía sus funciones. También fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente un miembro de la mesa de la federación de estudiantes. En ambos casos, las personas afectadas fueron acompañadas por directivos superiores de la universidad a un centro de salud", detalló el rector Pedro Palominos.

La autoridad universitaria también enfatizó que, como "una de las universidades más prestigiosas del país, lugar de docencia, investigación y vinculación con la sociedad", no se permitirá que "en ningún caso sea escenario para librar batallas campales mientras su comunidad es herida y amenazada".

"En lo sucesivo, no se permitirá el ingreso al campus de personas externas en contexto de manifestaciones. Reforzaremos todos los accesos que fueron violentados. Como rector, tengo el deber de resguardar la integridad de quienes estudian y trabajan en nuestra universidad, y voy a ejercer esa responsabilidad con todas las herramientas que me otorga la ley. Vamos a defender a nuestra comunidad, y ese principio es irrenunciable", agregó.