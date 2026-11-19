Funcionarios a contrata se tomaron la Municipalidad de Quilpué en rechazo a modificación presupuestaria
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Funcionarios se tomaron este jueves el edificio de la Municipalidad de Quilpué (Región de Valparaíso), luego de que el Concejo Municipal rechazara la modificación presupuestaria destinada a financiar las remuneraciones -correspondientes a diciembre- de 183 empleados a contrata.
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