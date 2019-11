El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) valoró en El Primer Café el acuerdo político alcanzado para una nueva Constitución, tras lo cual apuntó que se viene "un desafío enorme", que es la agenda social, asegurando que ésta "tiene que estar bien financiada". Respecto a su financiamiento, enfatizó: "Con deuda no, con impuestos sí". Además, indicó que "por algo estamos diciendo que necesitamos una nueva Constitución, si en la actual fuera posible tener una agenda social perfecta no necesitaríamos cambiarla".

