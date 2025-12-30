Los automovilistas y pasajeros de microbuses que se trasladaban por la Alameda durante la mañana de este lunes se vieron sorprendidos por cortes de tránsito que efectuaron integrantes del grupo Ukamau, en el que se organizan personas que reclaman una vivienda.

La protesta apuntó al ministro Carlos Montes y su gestión en el Gobierno, que termina en marzo próximo.

