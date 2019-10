El presidente del PPD y ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se refirió a la mesa de diálogo en la que participó en La Moneda invitado por Sebastián Piñera para buscar una salida a la crisis. "Yo no fui a algo social, le fui a decir las cosas cara a cara al Presidente", sentenció el ex canciller.

LEER ARTICULO COMPLETO