Hombre en situación de calle denuncia fracturas por chorro intencional del "guanaco"

Un hombre en situación de calle denuncia haber sufrido una serie de lesiones tras recibir el chorro del carro lanzaagua de Carabineros en las cercanías de Plaza Italia.

Álex Muñoz, también conocido como "El mono", vende bebidas y agua en la Alameda, y sufrió fracturas y luxaciones producto del hecho, que quedó registrado en diversos videos compartidos en redes sociales.

En conversación con Cooperativa, Muñoz relató que "llegó el guanaco, pasó, me pegó en el pecho directamente, me quebró el pie, cuatro costillas, una vértebra, luxación de clavícula con complicación del hombro".

"Cuando me pude parar, me tiró de nuevo el chorro y me mojó la carpa completamente. En ningún momento se pararon para ver si me había pasado algo, se fueron", dijo.

"Esa es la parte charcha, porque si te atacan y ven que te están dando vuelta, ¿por qué siguen tirando agua? Si no es por los cabros de la Cruz Roja yo ya estaría casi muerto", recalcó.

281. Uso de "Guanaco" contra persona en situación de calle. pic.twitter.com/CIlVsQShDk — Tomas (@Tomas_Antipaco) February 19, 2020

Desde el Hogar de Cristo lamentaron la situación y las consecuencias físicas y sicológicas que puede haber dejado en la víctima.

Loreto Ramírez, jefa técnica nacional de la Línea de Personas en Situación de Calle del organismo, aseguró que "es muy lamentable lo que muestran las imágenes del video que está circulando, porque además del nivel de violencia claramente se ve la exposición tanto a nivel físico como a nivel sicológico, el daño que se le genera a esa persona".

"Sin duda nosotros recibimos un número importante de alertas sociales. El gran llamado es a como hoy día nos involucramos todos, desde la esfera en la que estemos, para establecer apoyos sociales con las personas", dijo.

Gobierno llamó a denunciar

Al ser consultado sobre esta situación, el ministro (s) del Interior, Juan Francisco Galli, llamó a denunciar este tipo de incidentes.

"Es relevante que esa denuncia se haga llegar, tanto a Carabineros, como en el caso de que pudiera estar presente un delito, a la Fiscalía, para que se inicien las investigaciones administrativas", indicó.

"Obviamente hay un protocolo del uso de la fuerza y también específicamente del uso de los medios disuasivos como es el carro lanzaagua y en ese caso lo que corresponde es que esos protocolos se cumplan y que la investigación administración determine si en ese caso en particular se cumplieron los protocolos y si no se hicieron, que se adopten las sanciones", sostuvo la autoridad.