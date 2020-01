Tras el "histórico" resultado de la encuesta CEP que indica solo un 6 por ciento de aprobación a la gestión del Presidente Piñera, el vicepresidente de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, dijo que en el Gobierno "no se asumió ninguna postura respecto de la crisis social, estuvimos navegando mucho tiempo en aguas donde no se tomaban decisiones". "Si el Presidente hubiera asumido una posición respecto del orden, la seguridad y la paz pública, tal vez la desaprobación no sería del 82 por ciento. O si el Presidente hubiera asumido una postura respecto de las pensiones de forma inmediata y no dos meses después, tal vez otro gallo cantaría", aseguró el diputado gremialista en conversación con Cooperativa en Ruta. El parlamentario planteó que las autoridades gubernamentales "debieron haber salido en masa a escuchar a la gente, a tener reuniones" tras el 18 de octubre. Además, acusó "doble estándar" del Frente Amplio después de que parlamentarios de ese bloque confirmasen que recurrirán al Tribunal Constitucional tras la aprobación de la polémica "ley antisaqueos y antibarricadas". "En el fondo critican la Constitución, critican al TC, pero cuando pierden son los primeros en ir", fustigó.

