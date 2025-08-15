Alcaldes del sur impulsan mejor implementación de la Ley REP

Los alcaldes José Miguel Muñoz (Mulchén) y Rodrigo Wainraihgt (Puerto Montt) llamaron a una mejor implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que busca una gestión más eficiente y equitativa de los residuos a nivel nacional.

En opinión de los jefes comunales del sur del país, la normativa requiere mejores en la coordinación intermunicipal, alianzas estratégicas y un esfuerzo educativo para involucrar a la ciudadanía.

“La coordinación de esfuerzos entre los municipios y la aplicación de políticas como la Ley REP no solo garantiza una acción más coherente y eficaz en la gestión de residuos, sino que también promueve una mayor equidad territorial al reducir las brechas en servicios ambientales”, explicó el alcalde Muñoz, mientras que su par Wainraihgt informó que el municipio firmó convenio con la empresa ReSimple para avanzar en ese trabajo.