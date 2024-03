SAG rescató a zorrito culpeo herido cerca de colegio de Las Condes

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región Metropolitana realizó este domingo la captura de un juvenil de zorro culpeo -especie protegida- en un colegio de Las Condes, animal que presenta severas lesiones en una de sus extremidades.

Según informó el organismo, este zorro macho fue capturado y posteriormente trasladado a la Clínica Veterinaria del Zoológico Nacional, donde recibe tratamiento y los cuidados que permitirán la curación y recuperación de una de sus patas, heridas por el uso del "guachi" (trampa usualmente destinada a la caza de conejos).

A esto se suma que ha resultado con lesiones por ataques de perros.

"Son muchas las especies que se ven afectadas por este tipo de trampa no convencional, que comúnmente se ocupan para el control de especie dañina y perjudiciales, como el conejo, pero que por la naturaleza de la misma, son muchos los animales -silvestres o domésticos- que sufren graves o incluso mortales lesiones", explicó el director regional del SAG metropolitano, Claudio Ternicier.

RESCATE DEL ANIMAL

Respecto a este caso, se informó que el animal fue avistado por los guardias del Colegio Cumbres, sector aledaño a su hábitat natural, pero al estar imposibilitado a desplazarse de manera natural, su sobrevivencia estaba en peligro.

"Si bien pudo liberarse del 'guachi', éste quedó incrustado en su piel, por lo que seguía provocando daño y aumento en el riesgo de infección, perder su extremidad o incluso la muerte", comentó Katherine Daza, encargada regional de Recursos Naturales del SAG y líder del equipo Código Rojo.

Asimismo, explicaron que se presentaron todos los factores necesarios para la captura -bajo un método no invasivo- del animal por parte del SAG, en pos del bienestar y sobrevivencia de especies protegidas de la región:

La especie fue avistada en zona urbanizada

Sin posibilidad de desplazamiento natural

Con herida que ponía en riesgo su vida

En estado de estrés

El zorro culpeo se encuentra en evaluación en el Zoológico Nacional a la espera de un diagnóstico que determine su pronta destinación; ya sea reinserción o tutela bajo un centro especializado.

¿QUÉ HACER SI AVISTO A UN ZORRO U OTRA ESPECIE PROTEGIDA?

Si el animal no se encuentra encerrado o sin posibilidad de desplazamiento, no presenta heridas y está transitando por un área natural de la especie, sólo disfrute de ese hermoso momento y no intervenga, recomendó el SAG.

El zorro como todas las especies protegidas son resguardadas bajo la Ley de Caza y su reglamento, por lo que su captura, caza o maltrato es sancionado, debido a su gran importancia para el ecosistema de la región.

No se deben alimentar ni interactuar, pues pondría en riesgo su sobrevivencia.