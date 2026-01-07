Centro de Ciencia del Clima emplazó al Presidente Boric por pérdida de financiamiento estatal

El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) manifestó su preocupación tras no adjudicarse financiamiento en el reciente Concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional 2025, resultado informado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) el pasado 26 de diciembre.

A través de una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric, el centro advirtió que esta decisión deja a Chile sin una institución científica clave para enfrentar el cambio climático.

En el documento, firmado por su directora, Pilar Moraga, y su subdirector, René Garreaud, el CR2 cuestiona el nuevo modelo de financiamiento impulsado por el Gobierno, que reemplazó a los Centros Fondap por los Centros de Interés Nacional. Según señalan, "nuestra propuesta de renovación recibió una evaluación sobresaliente por parte del panel internacional y también elogiosos comentarios del panel nacional" y pese a ello se dejó al proyecto fuera de los seleccionados.

Advierten que el cambio de política delega decisiones estratégicas sobre el uso de cerca de 120 mil millones de pesos en un panel de composición acotada, "sin que el Estado asuma de manera transparente y deliberativa la responsabilidad política que le corresponde".

En la carta, el CR2 recuerda que al inicio del actual Gobierno se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, que establece que las decisiones estatales deben basarse en la mejor evidencia científica disponible. En ese contexto, el centro destaca su participación activa tanto en la elaboración de la ley como en su implementación, a través del desarrollo de plataformas de servicios climáticos.

Sin embargo, advierten que al cierre del mandato presidencial aún no se concretan el Instituto ni el Observatorio de Cambio Climático anunciados por el Ejecutivo, y reclacan que "ningún otro centro científico existente cuenta con las condiciones financieras para suplir el trabajo del CR2 en materia de generación de conocimiento y apoyo a las políticas públicas".

Desde el centro subrayaron que no se trata de una inquietud corporativa, sino que "lo que está en juego es la posibilidad de contar con información confiable para proteger vidas humanas, ecosistemas y actividades productivas".

Pese a la falta de financiamiento, el CR2 aseguró que continuará su labor científica, aunque con mayores dificultades. Finalmente, hizo un llamado al Gobierno, al Congreso e Instituciones publicas a "abrir con urgencia una discusión transparente, informada y responsable sobre el modelo de financiamiento de la ciencia en Chile y sobre la continuidad de los centros de excelencia en materias estratégicas para el país". Advirtiendo que enfrentar el cambio climático sin instituciones científicas robustas implica tomar decisiones "a ciegas" frente a uno de los desafíos del país.