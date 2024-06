Chile mejorará adaptación al cambio climático en cuatro ciudades

Cuatro ciudades del país mejorarán su adaptación al cambio climático y su biodiversidad a través de un proyecto de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), que también desarrollará iniciativas destinadas a paisajes marinos en otros ocho países de Centroamérica.

La iniciativa, financiada por el Fondo Mundial para el Medioambiente, busca "mejorar las prácticas en más de 1.325.000 hectáreas de paisajes, mitigar más de 14.900 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero y beneficiar a casi 732 mil personas", explicó en una nota la FAO, que no detalló las ciudades en las que se implementará.

"Estos proyectos ayudarán a aumentar la resiliencia de quienes se encuentran en la primera línea del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra", dijo la Directora General Adjunta de la FAO, María Helena Semedo.

La entidad de Naciones Unidas también desarrollará planes enfocados al mar en Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con mejoras en la biodiversidad, la seguridad hídrica y la economía azul de 12 grandes cuencas y ecosistemas marinos del Caribe y el Pacífico que rodean estos países.

El objetivo es mejorar la gestión de más de 1,8 millones de hectáreas protegidas de tierra y mar, restaurar 300 hectáreas de humedales, mejorar las prácticas en más de 353 mil hectáreas de paisajes y "beneficiar directamente", según la FAO, a 350 mil personas.

Estas propuestas forman parte de un programa de la FAO -financiado con 70 millones de dólares- para abordar la sostenibilidad urbana, la gestión de las aguas subterráneas, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la degradación de la tierra en 28 países de todo el mundo.

