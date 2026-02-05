Contaminación en playas: Colillas y plásticos de un solo uso lideran el listado

Colillas de cigarro, bolsas plásticas y plásticos de un solo uso continúan presentes en las costas de Chile, de acuerdo a un nuevo estudio realizado por el programa Científicos de la Basura de la Universidad Católica del Norte y Oceana.

En la investigación realizada en 60 playas del país se encontraron más de 2.100 plásticos en total, 1.006 ítems correspondieron a estas tres categorías. Las colillas de cigarro fueron las más abundantes, con 757 unidades (75,2%) y presencia en 46 de 60 playas. Les siguieron los plásticos de un solo uso (PUSU) con 170 ítems (16,9%), presentes en 41 playas y las bolsas plásticas con 79 ítems (7,9%), detectadas en 30 playas.

A nivel territorial, Magallanes presentó proporciones relativamente más altas de bolsas plásticas, mientras que Los Ríos y Biobío destacaron por mayores concentraciones de plásticos de un solo uso. En el caso de Valparaíso y Coquimbo se registró mayor prevalencia de colillas.

"Vemos cómo productos que ya están prohibidos en restaurantes y locales de expendio de alimentos siguen apareciendo en las playas, lo que nos alerta sobre la falta de fiscalización, especialmente en los locales ubicados en zonas costeras", aseveró Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana en Chile. "De todas maneras, esperamos que con las normativas actuales, esta realidad vaya cambiando, entendemos que puede tomar tiempo, tanto en el hábito de las personas como en la información para los regulados, y haremos todos los esfuerzos para apoyar en ambas direcciones y evitar la contaminación de nuestros mares", agregó.

Como señal positiva, cuatro playas no tuvieron registros de ningún tipo durante el muestreo: Rosada en la región de Los Ríos y las playas Estero López, Inío y Pangal en la región de Los Lagos.