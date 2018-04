Ñuble: Se inició sumario por derrame de residuos industriales en Trehuaco

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud del Bíobío confirmó que inició un sumario contra la Celulosa Arauco, por el vertimiento de Residuos Industriales Líquidos (Riles) en un camino del sector de Boca Itata, comuna de Trehuaco, región de Ñuble.

A través de un comunicado, la empresa involucrada señaló que "a las 11:15 horas del miércoles 18 de abril, vecinos del sector Boca Itata informaron sobre el afloramiento de líquido en el camino, ante lo cual de inmediato se activó el protocolo acordado con las autoridades y los propios vecinos".

Erick Jiménez, seremi de Salud, precisó que en ese lugar, personal de la autoridad sanitaria constató la existencia de líquido en esa ruta. "Al momento de la inspección, no escurría líquido, pero sí generaba humedad. No se constató afectación a cursos de agua ni a fuentes de consumo. No obstante, se inició sumario ante el riesgo sanitario que este evento pudiese generar a las personas, por lo que la empresa deberá demostrar en este proceso sancionatorio que no hubo afectación en base a análisis y estudio de la situación", explicó Jiménez.

El vertimiento provino de uno de los emisarios de la Planta Nueva Aldea, ubicada en la comuna de Ránquil. La empresa Arauco informó de derrame en lugar inspeccionado, por aviso de la comunidad, sin afectación a viviendas colindantes, circunscrito solo en el camino antes mencionado.