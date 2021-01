Girardi pide salida de vicepresidente de Corfo por licitación de Instituto de Tecnologías Limpias

El senador Guido Girardi (PPD) aseguró que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, debería dejar su puesto ante la falta de garantías por la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias a una entidad extranjera por sobre propuestas nacionales.

Tras el anuncio realizado hace una semana, desde la Comisión de Minería y Energía del Senado decidieron oficiar a Corfo, junto con solicitar el currículum de los integrantes de las instancias evaluadoras.

El senador Girardi sostuvo que "debería renunciar el vicepresidente ejecutivo de Corfo, porque no hay garantías y nosotros en esto no vamos a transar, vamos a ir a la Contraloría, yo espero que los diputados hagan la comisión investigadora y si es necesario ir a los tribunales vamos a ir y estamos incluso evaluando si se puede establecer alguna investigación penal".

Por su parte, la Universidad de Chile se encuentra armando un equipo jurídico con el fin de revertir la licitación, que fue otorgada al consorcio norteamericano Associated Universities, Inc, por más de 192 millones de dólares.

El decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la institución, Francisco Martínez, aseguró que "no entendemos una actitud que por su gravedad nos deja condenados a mantenernos en un estado de subdesarrollo. No podemos surgir con esa actitud, no podemos generar, transformar, producir e innovar pensando que no somos capaces".

"Es una profunda desconfianza en las instituciones nacionales, creo que eso es un grave pecado social", indicó.

Corfo: Dinero se quedará en Chile

Ante estas críticas, el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, respondió que "este instituto es de nacionalidad chilena, es para las industrias que operan acá en Chile y va a estar en la ciudad de Antofagasta, por lo tanto la plata queda acá en Chile, se invierte para estas industrias que son las nos interesa potenciar a la gran mayoría de los chilenos".

"En este caso, SQM que está haciendo esta inversión en I+D, no tiene que pasar esta inversión, que es plata de ellos, privada, por la Contraloría General de la República", dijo.

Mientras tanto, la senadora Yasna Provoste (DC) confirmó que acudirá a Contraloría, aludiendo a que este dinero sí corresponde al Estado y que se debe investigar su uso.