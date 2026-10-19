Obtuvo un galardón internacional: El innovador reciclaje de plástico oriundo de San Antonio

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, Juan Ignacio Álvarez, presidente de la Fundación Todos Somos Uno, destacó el galardón internacional obtenido por San Antonio Circular y detalló cómo transforman plástico recolectado en colegios en arte y objetos cotidianos.

La iniciativa involucra a 23 escuelas mediante talleres y recolección mensual. Según Álvarez, el propósito trasciende el reciclaje tradicional: "Nosotros no somos una industria que se entiende con otra industria; nosotros vamos a la comunidad a buscar el plástico", explicó.

El material recuperado se tritura y moldea en posahuevos o bancas coloridas devueltas a los vecinos. "El plástico es un material muy noble de transformar", remarcó el dirigente, enfatizando que educar a escolares permite erradicar la noción de descarte permanente.

Asimismo, el proyecto recupera entornos deteriorados creando murales resistentes a la intemperie. "Un mural hecho con plástico es un mural que va a durar mucho tiempo", concluyó Álvarez, ante el creciente volumen de insumos que familias de la zona aportan mensualmente.

San Antonio Circular fue galardonado en un certamen internacional impulsado por la ONG internacional WRAP y los Pactos de los Plásticos.