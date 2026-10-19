Obtuvo un galardón internacional: El innovador reciclaje de plástico oriundo de San Antonio
Juan Ignacio Álvarez, presidente de la Fundación Todos Somos Uno, abordó la iniciativa "San Antonio Circular", que convierte el material en murales urbanos.
Involucra a 23 colegios mediante talleres y recolección mensual: "Nosotros vamos a la comunidad a buscar" los residuos, detalló.
San Antonio Circular fue galardonado en un certamen internacional impulsado por la ONG internacional WRAP y los Pactos de los Plásticos.