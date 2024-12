Tribunal Ambiental rechazó recurso del SEA para suspender fallo de Dominga

El Primer Tribunal Ambiental rechazó el recurso de casación que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó para suspender el fallo del órgano jurídico que revirtió el "no" del Gobierno al polémico megaproyecto portuario y minero Dominga.

El recurso fue presentado el lunes con el objetivo de "defender la legalidad de la resolución del Comité de Ministros" que, de forma unánime, votó el año 2023 en contra de la aprobación de la iniciativa, lo que fue anulado por el tribunal medioambiental a inicios de diciembre por infringir principios jurídicos de la cosa juzgada, de imparcialidad y de confianza legítima.

En concreto, la acción interpuesta por el SEA razonaba que el fallo de la magistratura implica "la adopción de acciones, consideraciones y decisiones por parte del Comité de Ministros, que tendrían consecuencias, de hecho y derecho, que implicarían la imposibilidad de cumplir un hipotético fallo anulatorio del tribunal ad quem".

Sin embargo, el Primer Tribunal Ambiental -al revisar el recurso de casación el martes- arguyó que presentar la acción "no suspende la ejecución de la sentencia (de esta magistratura), salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso, como sería si se tratare de una sentencia que declare la nulidad de un matrimonio o permita la de un menor".

Asimismo, "analizados los fundamentos de la solicitud de la recurrente, es posible advertir que ninguno de ellos configura una hipótesis concreta, en el sentido de segura, indubitable y verdadera respecto de la impetrada imposibilidad" argumentada por el SEA, manifestó la sala.

Por lo tanto, "lo planteado por la recurrente dice relación con escenarios hipotéticos, constitutivos entonces de suposiciones, respecto de los cuales no le cabe a este Tribunal pronunciarse", añade el comunicado de la corte.

"Se resuelve, entonces, (que) no ha lugar a la solicitud de suspensión de efectos de la sentencia recurrida", concluyó la audiencia.

El único voto en contra manifestado en esta resolución fue el del ministro Alamiro Alfaro.

Diputado Manouchehri: Tribunal es una "máquina de aprobar proyectos" nocivos

El diputado socialista Daniel Manouchehri se digirió en duros términos a la nueva resolución del Primer Tribunal Ambiental, y lo calificó como "una máquina de aprobar proyectos que destruyen el medioambiente".

"Nunca se espera mucho de este tribunal (...), con fallos que no sólo están fuera del derecho, sino que también del sentido común", criticó.

"Dominga es un proyecto ligado a la corrupción, al aniquilamiento de la biodiversidad y a la destrucción de las comunidades. (Por ende), esperamos que el Comité de Ministros (que se autoinhabilitó y recurrió a la Contraloría) se reúna y lo rechace, y que la Corte Suprema actúe sin presiones del lobby de la iniciativa", manifestó el parlamentario.

Desde la oposición, en tanto, persisten las críticas hacia el Gobierno sobre cómo ha manejado el trámite, donde el diputado Juan Fuenzalida (UDI) indicó que no puede "echarlo por tierra" porque cumple con la normativa y argumentó que todo representa una mala señal para la inversión nacional y extranjera.

"El Gobierno sigue manejando políticamente un tema que es técnico. Sigue obsesionado con un compromiso de campaña del candidato (presidencial) Boric, por un gustito que se quieren dar", dijo el congresista.

"Aquí no se trata si te gusta o no te gusta un proyecto: los que cumplen con las normas deben seguir adelante, y deben regirse por eso y no por actuaciones políticas", emplazó.