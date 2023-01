El Gobierno dijo no al proyecto minero y portuario Dominga

El Comité de Ministros, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, determinó rechazar el proyecto minero portuario Dominga.

"Tuvimos a la vista todos los informes técnicos existentes y el análisis y las recomendaciones que hace la oficina de reclamaciones del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) -que es el ente encargado de esto- y, en base a eso, de forma unánime, este Comité de Ministros resolvió acoger las 12 reclamaciones y, por lo tanto, queda con una evaluación desfavorable el proyecto minero portuario Dominga", declaró la secretaria de Estado tras la cita.

Rojas puntualizó que "hubo 26 reclamaciones inicialmente", pero "fueron acogidas 12 reclamaciones en contra de este proyecto".

"Las reclamaciones tienen que ver con varios aspectos: vida marina, muy sustantivamente; líneas bases; áreas de influencia; evaluación de distintas especies; también hay reclamaciones con respecto a los impactos de la desaladora, y también hay reclamaciones con respecto a la mina misma, que está asociado tanto con calidad del aire, material particulado sedimentario y riesgo en contaminación de dos acuíferos. Son una cantidad bien importante de componentes del medio ambiente que se tuvieron que analizar", detalló.

La ministra destacó también que "algo que también nos preocupa y nos debiera ocupar también, con el reglamento vigente del SEA del año 2013 hubo un elemento muy importante que nunca fue bien evaluado y era la evaluación de los impactos especie por especie. Recordemos que el puerto del cual estamos hablando se emplaza en un lugar que tiene un valor ecológico que es absolutamente único".

El Comité de Ministros estuvo compuesto por los ministros Ximena Aguilera (Salud), Nicolás Grau (Economía), Esteban Valenzuela (Agricultura), Diego Pardow (Energía), Marcela Hernando (Minería), y presidido por la titular de Medio Ambiente.

[Fotos] #CooperativaContigo Con manifestaciones a favor y contra Dominga se desarrolla el Comité de Ministros: https://t.co/3YyKIZrtas pic.twitter.com/OocjUrcAEx — Cooperativa (@Cooperativa) January 18, 2023

DETALLE DE LA RESOLUCIÓN

La instancia se pronunció sobre 12 recursos de reclamación presentados por personas y organizaciones que se hicieron parte del proceso de participación ciudadana, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Dominga, cuyo titular es la empresa Andes lron. Estos alegaban que no se habría considerado las posibles afectaciones al medio marino, áreas protegidas, medio humano, recursos hídrico, valor turístico y emisiones atmosféricas.

AHORA: Comité de Ministros por unanimidad RECHAZA proyecto minero Dominga.. acogen los doce recursos de reclamación que habían sido presentados #CooperativaContigo 👇 pic.twitter.com/eptTOUEY4v — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) January 18, 2023

"Las reclamaciones presentadas en esta oportunidad se enfocaron principalmente en el estado de afectación e insuficiencia del área de influencia por cada especie. Por eso, en la actual revisión se relevó en las conclusiones técnicas un análisis de fauna especie por especie, considerando su estado de conservación, que incluye al pingüino de Humboldt, chungungos, cetáceos, entre otros", indicó el comité a través de un documento.

Se estimó que no se habían considerado debidamente las observaciones ciudadanas respecto al medio marino: "no se entregó una adecuada determinación y justificación del área de influencia. Tampoco se realizó una adecuada línea de base. La consecuencia de ello es que el proyecto realiza una insuficiente predicción de impactos (...); no se consideró adecuadamente el impacto sobre las áreas protegidas ni sobre las especies En Peligro o Vulnerables que las habitan".

Respecto a recursos marinos asociados a la pesca, "existe incerteza en el modelo utilizado para la predicción y evaluación de impactos y, en consecuencia, no se evaluó la real afectación a las áreas de manejo de recursos bentónicos, lo que pone en riesgo su productividad" y, sobre el agua, el proyecto minero "no considera la condición más desfavorable en su modelación hidrogeológica. Así, su diseño del sistema de reinyección no asegura una no afectación del recurso, tanto en disponibilidad y calidad".

Finalmente, respecto al aire, "existe insuficiente línea de base para poder fundamentar la no significancia del aporte de material particulado, especialmente por no incluir las rutas de navegación", sostuvieron.

El Gobierno informó que se ha trabajado en medidas económicas y sociales para las comunidades de la zona, "cuya implementación se va a acelerar", entre ellas, está el Plan de Rezago Elqui-Limarí y que permitirá aumentar la cobertura de servicios básicos, conectividad del territorio e infraestructura con proyectos como el mejoramiento y construcción de caletas, del sistema de agua potable rural, de la red vial y de telecomunicaciones.

HISTORIAL DEL PROYECTO

El proyecto ingresó el año 2013 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región en marzo de 2017. Esta decisión fue ratificada posteriormente por el Comité de Ministros en octubre del mismo año, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-1018) y, en aquel entonces, se estimó que el estudio no permitía descartar impactos ambientales significativos en el área en que se emplazaría.

Dicha decisión fue judicializada y el 2018 el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor de Dominga, pero luego fue llevado a la Corte Suprema.

En mayo de 2022, el máximo tribunal rechazó los recursos presentados por organizaciones ambientales que se opusieron al fallo de un tribunal ambiental que había determinado que Dominga había presentado antecedentes suficientes en su proceso de tramitación, por eso la deliberación volvió nuevamente al Comité de Ministros.