Universidades presentaron recurso ante Corfo por adjudicación del ITL

Las universidades que integran la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT), presentaron un recurso de reposición ante Corfo, para reevaluar la adjudicación del ITL, con el propósito de dejar sin efecto la decisión adoptada por el consejo de la entidad pública.

ASDIT, consorcio que obtuvo 0.03 puntos menos que Associated Universities Inc (AUI) en el proceso de licitación, apunta a que se detectaron errores en los antecedentes con los cuales se desarrollaron las evaluaciones y puntajes finales.

Entre los cuestionamientos están que se evalúa con la misma calificación a ambos consorcios, pero ASDIT cuenta con una participación mayor de planteles chilenos, un número significativo de empresas mineras y de energía e institutos de investigación internacionales, mientras que AUI cuenta con la participación de 3 planteles privados del país y un número menor de instituciones relacionadas al área.

"Asimismo, en cuanto a quienes componen ambos grupos, obtienen la misma puntuación siendo que la opción de AUI tiene solamente un mandante, lo que implicaría modificar su gobernanza. A pesar de estos cuestionamientos, en estos y otros ítems, ambas propuestas tienen la misma calificación", explica la entidad.

Además, "el proceso se llevó con máximo secreto. En una situación fuera de todo estándar las propuestas postulantes no fueron presentadas ante la comisión evaluadora ni el consejo de Corfo, habiéndose solicitado en más de una oportunidad. En una convocatoria de US$193 millones esto es inexplicable y alimenta la sospecha que no se quería confrontar las propuestas para no complicar una decisión que estaba tomada con antelación o fuera del marco de la convocatoria", señalan.

El ASDIT está integrado por las universidades Adolfo Ibáñez, de Antofagasta, Católica, Católica de Valparaíso, Católica del Norte, de Chile, de Concepción, de Santiago, de Talca, de Tarapacá y Técnica Federico Santa María.