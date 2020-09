Bachelet: De los 12 países que mejor han manejado la pandemia, nueve son liderados por mujeres

La ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet llamó este lunes a los líderes políticos a reconocer los abusos a las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, porque ese es el primer paso para erradicarlos.

"Los líderes deben aceptar que el femicidio es una realidad dramática en nuestra región", señaló Bachelet en el Hay Festival de Querétaro, centro de México, que se celebra en esta edición de manera virtual.

A una pregunta del periodista español Javier Moreno, director del diario El País, quien le pidió una reflexión acerca de la negación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de los asesinatos masivos de mujeres, la ex mandataria insistió en que, para combatir un problema, antes hay que reconocerlo.

"Como ex jefa de Estado, creo que más vale hacerse cargo y decir tenemos un problema y vamos a ver cómo lo enfrentamos", señaló.

Durante alrededor de una hora Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tocó diferentes temas de la realidad de América Latina, y enfatizó en la necesidad de considerar prioritario el reconocimiento de los valores de las mujeres.

"De los 12 países que mejor han manejado la pandemia, 9 son liderados por mujeres; no es cierto que las mujeres no están capacitadas para tomar decisiones", señaló.

Bachelet aceptó que en la pandemia se generan más riesgos y deben encontrarse fórmulas de protección a la mujer como las que se han aplicado en algunos países, donde una esposa agredida puede llamar a una farmacia para pedir una máscara para la Covid-19 y en realidad es un aviso de que está el peligro y necesita ayuda.

Sobre las prioridades de América Latina, las dos veces Presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) calificó de urgente acabar con las profundas desigualdades en la región, que sufren sobre todo los grupos vulnerables.

"La región es uno de los continentes más desiguales del mundo y eso se expresa en niveles de pobreza importantes, desigualdades al interior de los países fundamentalmente de los grupos vulnerables, siempre dejados atrás", aseveró.

"One of our major problems is that many countries do not hold concrete data on poverty and that makes it impossible to combat it" - @mbachelet at #HayDigitalQuerétaro https://t.co/99tMaugGIX