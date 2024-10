Bachelet: Escándalos políticos tendrán "menor impacto" en resultados electorales

La expresidenta Michelle Bachelet acudió a votar este domingo en la comuna capitalina de La Reina, instancia en la que desestimó que los escándalos políticos acontecidos en el último tiempo eventualmente muevan la aguja en los resultados de las elecciones municipales.

La otrora jefa de Estado arribó al Complejo Educacional homónimo a fin de participar en el proceso electoral, y se refirió a los casos de corrupción y a las controversias políticas como el Caso Monsalve y el caso de la Universidad San Sebastián; además de los jefes comunales que han sido procesados por ilícitos económicos.

"(Todo esto) hace que la ciudadanía tenga poca confianza en la política. Pero yo tengo la sensación -y lo escuchaba de algunos alcaldes el día de ayer (sábado)- que cuando la gente vota por alcaldes, GORE, CORE y concejales, está votando por gente que está midiendo cuánto hizo (la autoridad comunal)", sostuvo la ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

En esta línea, "yo creo que (los escándalos políticos) en esta elección pueden tener menor impacto", indicó.

"Asimismo, esta vez tenemos, después de mucho tiempo, el voto obligatorio (en unos comicios municipales), y votan casi 800 mil extranjeros. Entonces, la verdad es que nadie sabe: todo el mundo tendrá sus conclusiones en la noche, cuando sepan los resultados", aseveró quien fue dos veces Mandataria del país.

DECLINÓ REFERIRSE AL CASO MONSALVE

Sin embargo, Bachelet dejó en claro que los casos de corrupción trascendidos "son de extrema gravedad. La justicia tendrá que investigar y sacar a la luz toda la verdad".

Asimismo, recalcó que "a pesar de todo lo que ha sucedido en el año -lo que muestra los distintos problemas que tenemos-, las instituciones han funcionado y están investigando las cosas, y espero que haya justicia".

No obstante, al ser consultada por su opinión respecto al Caso Monsalve, la histórica militante socialista declinó "pronunciarme sobre eso, porque no me corresponde. No estaba ni siquiera en Chile cuando pasó, no voy a opinar sobre lo que ha salido en la prensa".

"Lo que sí creo es que la violencia contra la mujer es inaceptable. Desde cualquier cargo que yo he estado he luchado contra eso y lo voy a seguir haciendo", cerró.