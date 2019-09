Cecilia Pérez por acusaciones contra Bachelet: Se debe respetar la presunción de inocencia

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a la polémica que envuelve a la ex presidenta Michelle Bachelet, que, según el periódico brasileño Folha de Sao Paulo, fue acusada por el empresario Léo Pinheiro de recibir más de 100 millones de pesos de parte de la empresa constructora brasileña OAS en su segunda candidatura presidencial.

Durante las actividades oficiales del Gobierno en La Moneda por Fiestas Patrias, la secretaria de Estado hizo un llamado a la cautela y sostuvo que, mientras se realicen las investigaciones, siempre debe prevalecer el "principio de inocencia".

"En Chile estamos acostumbrados a condenar antes que lo haga la propia justicia y cuando hay denuncias que son graves, por parte de un empresario brasileño, lo que corresponde, antes de emitir un juicio político, es respetar siempre el principio de inocencia", comentó Pérez.

La vocera enfatizó que "la cautela dice relación, justamente, con que es un tema muy sensible, donde las dudas tienen que ser despejadas por parte de las investigaciones respectivas que lleva el Ministerio Público".

Ante la posible declaración de Bachelet, la secretaria de estado sostuvo "que deba o no declarar la ex presidenta, o personas que la investigación vaya señalando que pueden tener algún tipo de conocimiento o responsabilidad, depende del Ministerio Público".

"Teorías de complot, la verdad, es que a todos los chilenos nos tienen cansados. Lo importante es que frente a temas sensibles se investigue con prudencia porque las dudas son buenas enfrentarlas y que no se juzgue antes de que lo haga la propia justicia", concluyó.

Cabe mencionar que el empresario brasileño Leo Pinheiro -ex presidente de la constructora OAS- es el principal acusador de Lula y, como recordó Folha, cambió en varias ocasiones su versión de la causa.

Ossandón: No tengo ninguna duda de Bachelet

El senador RN Manuel José Ossandón defendió a la ex Mandataria y afirmó que "no hay que criticar", sino que "exigir la verdad", además de sostener que no tenía dudas respecto a este caso.

"Si es verdad sería sumamente grave, pero tenemos que esperar que se haga una investigación profunda como corresponde, todos pueden tener opinión, ojalá que no hagamos una fiesta de esto, pero si es claro que el comando de la ex Presidenta va a tener que aclarar si es verdad o no", dijo.

"Yo personalmente no tengo ninguna duda que la Presidenta Bachelet haya estado metida en esto, a lo mejor a las personas de su comando, yo en ella no tengo dudas, pero perfectamente puede haber gente de su comando que en el flargor de la batalla haya aceptado dinero extranjero que es algo absolutamente ilegal", sentenció.