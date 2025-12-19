Desbordes: Sería un tremendo orgullo para Chile que Bachelet liderara la ONU

La derecha se mantiene dividida sobre el futuro de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la espera de que el Presidente electo, José Antonio Kast, se pronuncie formalmente sobre el tema.

Por lo pronto, uno de los actores del bloque que está a favor de la postulación de Bachelet es el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), quien transparentó su posición tras acompañar al líder republicano a una misa en la Catedral de Santiago este viernes.

Al ser consultado sobre el tema, si bien partió relevando que la candidatura depende de Kast, el exministro planteó: "Mi opinión personal es que sería un logro para Chile que una expresidenta de la República, que además ha sido alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que fue la jefa de ONU Mujeres, fuera la secretaria general de la ONU, pese a que estamos en veredas distintas desde el punto de vista político".

Desbordes incluso le bajó el perfil a sus diferencias con la histórica militante socialista, que para algunos es la favorita para suceder a António Guterres, y de ese modo, convertirse en la primera mujer a cargo de las Naciones Unidas.

"Esto no es un tema político-partidista local, es un tema de Estado, y en ese contexto, en lo personal, creo que sería un tremendo orgullo para Chile que la Presidenta fuera secretaria general de la ONU", insistió el alcalde.

El Presidente electo tiene previsto reunirse con Bachelet la semana que viene, posiblemente el próximo martes, y es casi seguro que defina la continuidad de su postulación después de esa cita.