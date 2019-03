Caval: Dávalos y Compagnon rechazaron juicio abreviado en arista estafa

La defensa de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon rechazó el juicio abreviado propuesto por la Fiscalía en el marco de la arista estafa en el caso Caval en contra del empresario Gonzalo Vial por 1.335 millones de pesos.

La salida alternativa implicaba la declaración de culpabilidad de los acusados y evitar así un juicio oral, pero esto fue desestimado por la defensa de los imputados.

Además, el juez de garantía de Rancagua decretó el cierre de la investigación, por lo que la Fiscalía deberá presentar su acusación en un plazo de 10 días.

En cuanto a este juicio abreviado, Dávalos expresó a la salida del tribunal que "ese es un tipo de medida (juicio abreviado) que se conversa previamente con las partes, nosotros nos enteramos porque ellos solicitaron audiencia para eso, una cuestión que era básicamente dilatoria".

"Por supuesto que no (he recibido ningún tipo de llamado) porque, además, la Fiscalía tiene claridad absoluta porque nosotros no vamos a aceptar eso. Lo único que voy a aceptar de la Fiscalía es una decisión de no perseverar", agregó.

Dávalos recalcó que "lo que queda es que la Fiscalía decida qué va a hacer, tiene que decidir si es que van a querer acusar o no. Honestamente creo que si el fiscal fuese ponderado y mesurado evaluaría bien las pruebas que tiene y evitaría un bochorno en el caso de un juicio".

Acusación contra el fiscal Arias

Además, el hijo de la ex Presidenta Bachelet reveló que el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, le dijo que era inocente.

"Les voy a contar una cosa que no les había contado antes: este hecho concreto ocurrió la única vez que yo me he reunido con el fiscal Arias, y el fiscal Arias me dijo en mi cara el año 2016 que él sabía que yo era inocente, pero que aún así no me pensaba soltar", comentó.

Asimismo, Dávalos acusó una "bacheletización" de la agenda, dado que el abogado defensor de Gonzalo Vial es Luis Hermosilla, "uno de los mejores amigos del ministro Andrés Chadwick, el abogado favorito del Ministerio del Interior y Hermosilla era socio en un buffet con Andrés Chadwick".

Fiscal Moya desdramatiza cierre de la investigación

En tanto, el fiscal Sergio Moya desdramatizó el cierre de la investigación decretado por el tribunal.

"El día de hoy el magistrado ha decidido no acoger el planteamiento de la Fiscalía que pretendía ampliar el plazo para terminar las pericias. A nosotros no nos afecta en nada, la acusación está ya preparada y será presentada dentro de los próximos 10 días que es el plazo legal que corresponde", dijo el persecutor.

"Estimamos que hay antecedentes suficientes y una forma de evaluar aquello es que durante todo este tiempo los imputados no han logrado obtener ni pedir alguno de ellos algún sobreseimiento", añadió Moya.

Este caso se fundamenta en que el empresario Gonzalo Vial acusó un fraude al pagar más de 1.000 millones de pesos a Caval por ocho informes sobre temas mineros, los cuales fueron plagiados de Cochilco.

Vial Concha pagó en 2012 la mencionada cifra por ocho informes sobre temas mineros. Según apunta en la denuncia, dichos documentos habrían sido plagiados de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco.

La Fiscalía solicitará una pena de cuatro años tanto para Dávalos como para Compagnon, tal como lo pidió en el primer cierre del caso.

Se estima que en abril se realice la audiencia de preparación de juicio oral y este último procedimiento se podría efectuar en julio próximo.