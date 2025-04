Compagnon y relación de sus hijos con Bachelet: "No hay un vínculo"

En el verano del año 2015 la política cambió de golpe, un caso-escándalo golpeó al gobierno de Michelle Bachelet en lo más preciado de la administración: el carisma y confianza que irradiaba la Presidenta.

El Caso Caval explotó en los medios y fue minando el capital político de la jefa de Estado, madre de Sebastián Dávalos, uno de los involucrados en la trama de favores y negocios que puso a su entonces nuera, Natalia Compagnon, en el centro de las críticas, por lograr incluso una reunión con el presidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic.

Compagnon habló en 2019 del caso, llegando a decir que Caval "fue usado para poder pegarle al gobierno", aunque enfatizó que "no expuse a la Presidenta (...) creo que ella actuó como debía actuar".

¡Nueva edición! Natalia Compagnon en portada junto a sus hijos. Lee la entrevista completa en https://t.co/sjcqSo3x2l pic.twitter.com/2a6JmACG4v — Revista Velvet (@Revista_Velvet) April 28, 2025

"Traté de mantenerlos aislados"

La revista Velvet adelantó su edición especial del Día de la Madre, que trae en portada a Natalia Compagnon, por primera junto a sus hijos, los dos nietos de la expresidenta Bachelet.

En la entrevista con la periodista Paula Palacios Meza, la ahora divorciada Natalia Compagnon repasó cómo enfrentó el caso ante las consultas de sus hijos, el dífícil momento de dejar la casa donde vivían, y cómo los dos niños "siguieron" su mismo camino, pues hoy no tienen un vínculo con su abuela paterna, tal como ella misma reconoció respecto de su exnuera y otrora cuñadas, en 2023.

¿Y sus hijos cómo vivieron este proceso?

"Siempre traté de mantenerlos aislados, de protegerlos, porque el contexto familiar ya es muy jodido. Hay una exposición de su círculo o de quienes podrían ser su círculo más cercano. Entonces, siempre he tratado de que ojalá ni los vean... hasta ahora, que quisieron participar de esta sesión de fotos por tratarse de un especial de madres"

¿Por qué accedió a presentarlos?

"Fue una decisión de ellos, pero no fue fácil porque la gente habla sin conocerte. Quizás fue su forma de decir: Hoy somos los tres, estamos bien, pasó de todo y se puede seguir; con todas las ganas y las fuerzas, contentos, felices y llenos de amor. Recién, en 2021, conversé con ellos (sobre el Caso Caval); tenían que saber lo que había ocurrido y, por fortuna, entendieron lo que debían para su edad. De ahí para adelante todo ha sido conversación. Cuando han salido noticias o he aparecido por algún tema en los medios, los niños me preguntan y ahí me siento a explicarles, porque no puedes dejarlos en la incertidumbre. Creo que han sido súper resilientes con las cosas que nos han pasado"

¿Qué ha sido lo más difícil para sus hijos este último tiempo?

"Lo más difícil, lejos, lejos, lejos, fue cuando nos llegó la orden de desalojo de la casa donde vivíamos. Fue lo más fuerte, porque -como niño- que te saquen de tu hogar es súper violento, algo que nadie se espera. Yo nunca lo esperé, ¡imagínate ellos! Obvio que me preguntaron por qué estaba pasando eso. La razón era una: se vendió la casa y supieron por qué"

¿Se le ha hecho muy cuesta arriba criar sola?

"Estoy bien, contenta, tranquila. Tengo el apoyo incondicional de mi mamá, que además es una gran abuela, ella da la vida por sus nietos. Mis niños me ven como alguien que, además de amarlos profundamente, los contiene, en quien pueden refugiarse. Y cuando tus hijos te ven en paz, repercute en ellos y se les nota en que viven tranquilos, sin grandes presiones. A Lucas, el menor, le gusta la historia, la actualidad, ver documentales, es muy inteligente, dulce y amoroso. Le digo 'Petete', siempre te entrega ese 'dato rosa'. Damián, el mayor, es mi partner, cómplice; va a cumplir 17 y ya está en la edad de salir con los amigos, juega mucho online y raya con la Fórmula Uno. Está demostrando interés por algunas cosas y no descarta abrirse paso en el mundo publicitario"

¿Qué relación mantienen ellos con su padre?

Siempre han tenido el canal de comunicación directo. Si quieren comunicarse con él tienen cómo hacerlo, en eso no me meto. Su papá vive fuera; la última vez que vino fue a fines de 2023. Por lo mismo, trato de que tengan ese espacio porque, además, ya son grandes. Si hay relación o el tipo de relación que mantienen depende ellos.

Y con su abuela Michelle Bachelet, ¿tienen contacto?

"Ocasionalmente algún mensaje, pero no hay una relación. No hay un vínculo, ni un día a día. La última vez que se vieron fue cuando Sebastián vino a Chile en el año 2023"

¿Cómo interpreta ese distanciamiento?

"Hace muchos años se cortó la relación... Lo único que puedo decir es que en la vida no puedes mezclar las relaciones de adultos con las de los niños"

¿Quiere decir que ella al cortar con usted, también cortó con sus nietos?

"Me quedo tranquila con que el canal para comunicarse con ellos siempre ha existido. Jamás les he prohibido algo, pero tampoco puedo hacer más. Una vez le dije a ella que ojalá la relación sea permanente. Veo el vínculo que mi mamá tiene con los niños y es exquisita, de día a día, de quererse, apapacharse; una relación muy linda, ¡es la mejor abuela el mundo! En fin, estoy en otra etapa, ya dejé atrás a la familia Bachelet"