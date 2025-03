Gobierno: Posible candidatura de Bachelet en la ONU es una tremenda noticia

La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, calificó como una "tremenda noticia" la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet postule a la secretaría general de Naciones Unidas.

Tras conocer las palabras de la exmandataria en un foro, Etcheverry planteó que "en caso de que se decidiera en avanzar en una candidatura, como gobierno estamos seguros que sería una tremenda y muy buena noticia para el multilateralismo, para la fuerza y la importancia que tienen que tener estos organismos internacionales y que es algo que ha sido una postura histórica del Gobierno de Chile en estas materias".

"Chile permanentemente ha estado presente apoyando y valorizando los espacios multilaterales como los lugares donde los países nos ponemos de acuerdo, donde resolvemos nuestros conflictos y la Presidenta Bachelet, con todo el trabajo y experiencia que tiene, sería una muy buena noticia en esa dirección", añadió.

Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez comentó que esta situación "no es de extrañar, hay una regla no escrita de que las secretarías generales de la ONU se van turnando por continente y ahora le toca a América Latina, y además nunca ha habido una mujer, por lo cual su candidatura me parece que va en serio, que puede tener éxito".

"Yo prefiero mil veces a Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU que a algunos otros candidatos que hoy día se van a presentar, que entre otras cosas justifican y amparan la dictadura de Nicolás Maduro. Creo que frente a esas alternativas, la carta de Michelle Bachelet es una buena carta", recalcó.

El cargo, que tiene posibilidad de reelección, se extiende por cinco años, a partir de la salida del actual secretario general, António Guterres, que termina su mandato en diciembre de 2026.