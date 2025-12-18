Kast zanjará futuro de postulación de Bachelet a la ONU tras cita con al expresidenta

El triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales ha instalado una interrogante de alto calibre en la agenda diplomática: el respaldo de Chile a la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Aunque el actual Gobierno de Gabriel Boric ya oficializó su apoyo en septiembre pasado durante la Asamblea General en Nueva York, la Administración entrante deberá ratificar o modificar esta postura, de la cual ha sido muy crítica, lo que representa una de las primeras definiciones de política exterior para el fundador del Partido Republicano.

La relación entre Kast y Bachelet dio un paso protocolar relevante la noche del domingo, cuando la dos veces Presidenta (2006-2010, 2014-2018) contactó telefónicamente al futuro Jefe de Estado para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta.

Tras este gesto, el republicano confirmó que sostendrá una reunión con la exgobernante, aunque mantuvo el misterio sobre el respaldo institucional a su ambición internacional.

"Yo veré lo que hago", fue la escueta respuesta de Kast al ser consultado el miércoles sobre si mantendrá el compromiso que Chile ya había adquirido ante la comunidad internacional.

¿Examen ante el Congreso?

En las filas de la derecha, la cautela impera y no existe un consenso automático sobre apoyar a la ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, señaló que "la decisión sobre si apoyar o no a Michelle Bachelet es exclusivamente de él (Kast)", pero enfatizó: "En lo personal, tengo serios reparos con Michelle Bachelet".

Desde Renovación Nacional, en tanto, la propuesta apunta a institucionalizar la evaluación de la candidatura. El diputado Diego Schalper, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, sugirió que la exmandataria se someta a un escrutinio parlamentario antes de recibir el visto bueno oficial.

"Queremos saber cuáles son los lineamientos que ella va a tener en materias tan importantes como crecimiento económico, migración, crimen organizado y así tantas cosas", apuntó el legislador, abogando por que Bachelet "concurra al Congreso, que concurra a las instancias pertinentes y exponga cuáles serían los lineamientos de su eventual candidatura".