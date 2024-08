Schalper: Bachelet es una candidata part-time

El diputado Diego Schalper (Renovación Nacional) calificó a la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) como candidata "part-time", al comentar las apariciones públicas de la militante socialista en actividades junto a alcaldes oficialistas que van a la reelección.

"Respecto a la Presidenta Bachelet, a mí lo que no me gusta es que es como candidata presidencial part-time, porque a ratos es candidata presidencial, a ratos no", dijo el parlamentario a Radio Infinita.

"A ratos (Bachelet) se pronuncia sobre temas de interés. A mí me hubiera gustado ver su pronunciamiento sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Dijo que había que tener transparencia: me cuesta imaginar un planteamiento más tibio", afirmó.

Schalper apuntó que "si se van a asumir liderazgos públicos, hay que asumirlos en aquello que favorece y en aquello que complica".

"Por ejemplo, si ya se va a asumir un liderazgo de esa envergadura, que no se pronuncie sobre el tema de Venezuela a mi me parece complicado; que no se pronuncie sobre el tema del Partido Comunista, a mi me parece complicado; que haga cónclaves con el PC mientras el presidente del PPD dice que no se va a poder proyectar la coalición con el PC, estos son el tipo de cosas que a mi me parecen que son poco consistentes ni coherentes", remató.