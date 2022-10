Caso acoso: Kena Lorenzini denuncia "complot" y atribuye conductas impropias a su educación patriarcal

La concejala Kena Lorenzini afirmó que el escándalo de acoso laboral y sexual que enfrentó hace algunos meses al interior de la Municipalidad de Ñuñoa, luego de ser denunciada por una asesora y correligionaria de Revolución Democrática, obedeció a "un complot" que buscó sacarla de dicho cargo.

"No digo que nunca yo haya tratado mal a una persona, porque probablemente he tratado mal a personas producto del apuro o de que alguien que está enferma está sin mascarilla cerca de tu hija que no tiene defensas, pero maltratar como método, para ofender, para menoscabar, no, jamás. Yo cometí un error al decirle 'esclava blanca' a mi asistente, le pedí disculpas y me las aceptó. Nunca tuve la intención de ofender. Lo que ella hizo después con la información, con lo que le dieron (es otra cosa), porque aquí hay un complot para hacerme caer. Eso fue evidente: querían que yo renunciara a concejala", señaló la fotógrafa en una entrevista con la revista "Sábado" de El Mercurio.

"JAMÁS PENSÉ QUE LE PODÍAN CREER A ESA NIÑA"

En la conversación, Lorenzini relató en detalle su versión del conflicto que la enfrentó con su exasesora -que finalmente la llevó a renunciar a RD-, y enfatizó que la investigación ordenada por la alcaldía descartó la versión sobre hostigamiento sexual.

Recordó que "esta persona hablaba mucho sobre temas personales y un día empezó a enfermarse de la guata, y en octubre (del año pasado) me dijo: 'No doy más, gano muy poca plata acá, no me alcanza para nada y me quiero ir'. Me lo había dicho cientos de veces y yo ya estaba cansada con eso, pero no la podía echar porque una persona feminista tiene que dar oportunidades y tampoco quería despedir a alguien a la primera", explicó.

"Esto siguió por varias semanas y un día me dijo que se iba no más, le respondí que okey, pero no le resultó el trabajo al que estaba postulando. A esas alturas yo consideraba que no podía trabajar con ella y así se lo dije. Unos días después se me acercó y me comentó que se había enterado de que yo andaba diciendo que ella era mi 'esclava blanca'. Le dije que sí, que era en tono de talla, le expliqué que ese mote venía de una telenovela de cuando yo era chica, que era una cosa generacional. Le dije: 'Te ofrezco mis disculpas, porque de verdad yo he dicho eso toda mi vida y nunca pensé que era hiriente'. Me las aceptó", continúa el relato.

"Después ella me acusó de maltrato con el administrador municipal por acoso laboral y sexual... No lo podía creer. Me costó muchísimo caer en cuenta de lo que esto significaba. Dije: estoy tan segura de que yo no he hecho nada que nadie, ni un medio de comunicación, va a creer esto (...) Jamás pensé que le podían creer a esa niña", contó Lorenzini, que remarcó la falta de seriedad de la imputación sobre el supuesto acoso sexual.

"Yo leí la investigación que hicieron en la Municipalidad y dice textual (la denunciante): 'Otras personas me dijeron que ella (Lorenzini) me estaba acosando sexualmente'... ¿Otras personas le dijeron? O sea ella, a los 29 (años de edad), ¿no se daba cuenta de que la acosaban sexualmente? Bueno, por esa razón los investigadores de la Municipalidad dicen que no se da cuenta de acoso sexual", señaló.

"Ser cancelada es terrible", dijo la activista feminista a El Mercurio: "Es la búsqueda de anularte en todo, que dejes de existir", criticó.

"INMEDIATAMENTE LAS JÓVENES ME DIERON POR CULPABLE"

La sicóloga dijo haber sufrido "mucho emocionalmente" tras el estallido de "la bomba" mediática: "Empezaron a salir más artículos y las feministas empezaron a venirse encima mío. (Como soy) feminista, lesbiana, más grande, inmediatamente las jóvenes me dieron por culpable, hasta hoy".

"Ser cancelada es terrible", reflexionó: "Perdí amigas que, por estar en puestos políticos, prefirieron alejarse, cancelarme, yo como su amiga ya no existía (...) Esas cuestiones te van hiriendo el alma", explicó, contando que, entre sus colegas concejales, sólo Julio Martínez, de la UDI, "se ha portado muy bien". Otros, como Alejandra Valle y Germán Sylvester, están entre quienes pidieron su renuncia.

Lorenzini también respondió a las críticas que generó su aparición en el acto de clausura de la campaña del Apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre: "Cometí el error garrafal de subirme a bailar en el escenario 'el violador eres tú' (...) y quedó la embarrada. Y claro, dijeron: '¿Qué hace ahí cantando esa canción?'. ¿Pero por qué no puedo, si yo no he violado a nadie? Bueno, ésa es la cancelación, la búsqueda de anularte en todo. Que dejes de existir", lamentó.

"EL FEMINISMO NO PUEDE VIVIR DEL RUMOR"

Consultada sobre lo que le deja la experiencia, Lorenzini afirmó: "Ahora aprendí que si no compruebo lo que me están diciendo de alguien, no lo creo (...) Hay que tener cuidado, porque las denuncias pueden ser falsas".

"No sabes cuántos jóvenes viven esta situación de que los cancelan en las universidades y en los colegios. Una psicóloga me explicaba hace unas semanas que tiene niños de 11 años a los que les han cantado 'el violador eres tú'. Entonces, uno dice, aquí hay algo de lo que el feminismo tiene que hacerse cargo; no se puede vivir del rumor, porque tenemos una responsabilidad con todas las personas", planteó.

"Habiendo vivido esto", profundizó, el discurso feminista que afirma "amiga, yo te creo", "hoy lo cambio por el 'amiga, yo te escucho'... Es que no se pueden ni deben hacer acusaciones al voleo. Hay un montón de cabros jóvenes que han vivido eso", remarcó.

"FUI CRIADA EN EL PATRIARCADO MÁS PROFUNDO"

Consultada por si hace alguna autocrítica respecto de su comportamiento, contestó: "Soy una persona que habla fuerte y dice lo que piensa, que si encuentro que engordaste puedo decirte: ¿Por qué estás tan gorda? Eso a mucha gente le cae pésimo, le produce rabia y me ha traído rencillas".

"Fui criada en el patriarcado más profundo, que se instaló muy fuerte en mí. Eso, sumado a que vengo de una familia muy católica y yo también lo fui, es (una razón de) que cada día me tengo que deconstruir, tengo que mirarme y ver cuán patriarcal está siendo mi actitud", afirmó.

"No haber pensado que a alguien le podía ofender lo que le estaba diciendo, claro que es una falta de visión mía. No entender que somos de generaciones distintas, uno no le puede decir algo que no conocen, aunque sea sin mala intención (...) Pero habiendo hecho eso, ¿cómo me vas a anular y no mirar por qué yo dije '¿dónde está mi esclava blanca?'... Aunque la persona se haya sentido mal, ¿por qué quieren que yo desaparezca de todo?", se cuestiona.

"El otro día estaba en un grupo y llegó una persona que fue muy mala onda conmigo. Me iba a ir y una amiga me dijo: 'Tú no te vas, empieza a darte cuenta de que las que se tienen que ir son quienes te han juzgado y te han tirado a los leones, no tú'. Y efectivamente, pasó que la persona se fue. Esa es mi actitud ahora", sentenció.