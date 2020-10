Directora de Espacio Público: "Con esta crisis las mujeres hemos retrocedido 10 años"

Verónica Undurraga, doctora en derecho y directora de Espacio Público, destacó en Cooperativa la relevancia de impulsar una Constitución con perspectiva de género, ante lo que calificó como un "retroceso de 10 años" en la participación de las mujeres en el mundo laboral y el ámbito público, producto de la crisis sanitaria y económica.

"El gran freno que han tenido las mujeres (para participar de los asuntos públicos) es estar a cargo de las labores de cuidado... Debiera haber una corresponsabilidad entre hombres y mujeres y, además, el Estado se debe dar cuenta de que el cuidado es un tema país y que debemos pensar bien" de cara a un proceso constituyente, expresó.

"Con esta crisis las mujeres han tenido que dejar de trabajar, se ha recargado mucho más lo privado y hemos retrocedido 10 años en la integración que teníamos las mujeres en lo público (...) Esto no sólo debe recaer en las mujeres, porque esto significa que las mujeres no pueden trabajar, no pueden aportar en lo público", insistió la jurista.

Es un hecho que "nadie puede salir a trabajar si no ha comido, si no tiene la ropa limpia y planchada, si no está sano. (Desde este punto de vista), para que funcione lo público tiene que funcionar lo privado, y la mujer ha sido la que está a cargo de que las personas crezcan sanas, no se enfermen (...) Hay una especie de subsidio de todo lo que pasa en lo privado hacia el mundo de lo público, que no puede funcionar si lo privado colapsa", analizó históricamente.

No obstante, "que tengamos paridad en la conformación de la convención constitucional -si así lo quiere la ciudadanía- va a ser una oportunidad para corregir un sesgo histórico", aseguró la abogada.

Está por verse "el impacto que tiene el incluir la mirada de las mujeres en una discusión constitucional, y el impacto tiene que ver en cómo concebimos la igualdad", apuntó.