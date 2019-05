El "consejo" de carabinero a mujer agredida: "Escuche a su esposo"

Una mujer fue a denunciar a la vigésima comisaría de Puente Alto la violencia intrafamiliar que sufría por parte de su esposo, quien incluso habría abusado sexualmente de ella. Sin embargo, los protocolos no se cumplieron.

La víctima acusó que el sargento primero M. Zúñiga de Carabineros, que la atendió, la recriminó por no denunciar antes y no quiso acoger el procedimiento. Además, le recomendó regresar a su casa a solucionar los problemas con su marido.

En el video que publicó 24 Horas, se aprecia cómo el uniformado la "aconseja" en vez de recibir la denuncia. "Usted hace un año que está en esta situación, debería haberlo hecho antes. Tantos años en esto y no tiene ni una constancia", le dice.

"Le conté todo, las agresiones psicológicas, físicas, económicas y el tema de la violación. Entonces, él más que querer de tomar mi denuncia trató como de actuar como mediador o psicólogo. Me pidió escuchar a mi esposo", denunció la mujer.

"Usted está tomando pastillas para olvidar las cosas lo que está haciendo, está equivocada. Yo le dije que le tomaba la denuncia cuando esté su esposo presente", le dijo el carabinero a la víctima.

"Me trató de loca. Sentí el mismo abuso que el de mi ex marido", acusó. Además, el carabinero también se negó a tomar la denuncia por violación en contra de su marido. "Eso no es abuso sexual, eso lo determina el juez", dijo Zúñiga.

En Carabineros anunciaron un sumario interno para evaluar la conducta del funcionario en este caso y se ajustó al protocolo.