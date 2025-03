Ministra Orellana: "El tiempo dirá" si caso Monsalve compromete lo logrado en feminismo

En la conmemoración del Día de la Mujer, la ministra Antonia Orellana se refirió al bullado caso Monsalve -que suscitó críticas hacia la línea feminista del Gobierno- y expresó que "el tiempo dirá" si la controversia comprometió lo avanzado en materia de equidad de género.

Durante una entrevista con La Tercera, la titular del Ministerio de La Mujer destacó los avances que el Ejecutivo ha logrado en materia de feminismo, como la aprobación de "la Ley Integral para Erradicar la Violencia de Género, tras siete años de tramitación; y el impulso de leyes como la de reparación de víctimas de femicidio y la Ley Antonia".

Además, Orellana aseguró que, en el ámbito laboral, "se reformó el artículo 203 sobre sala cuna y se benefició a 1,3 millones de trabajadoras; y la reforma de pensiones beneficiará a más de 1,3 millones de mujeres. También se redujo el precio de anticonceptivos y se fiscalizó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo".

Sin embargo, al ser consultada sobre el caso Monsalve, la ministra sostuvo que "el feminismo no es sólo retórica. Un gobierno feminista no es ni que usemos pines para el 8 ni solamente buscar la paridad, sino que también desea mejorar la vida de las mujeres con legislación y programas sustantivos".

Asimismo, afirmó que "hay una autocrítica bien sustantiva" de parte de las autoridades de Gobierno que respondieron a la controversia, lo que fue criticado por organizaciones feministas debido a que Monsalve -hoy en prisión preventiva por delitos sexuales contra una exasesora de Interior- estuvo dos días en el cargo de subsecretario después del conocimiento del caso.

Pese a ello, "el tiempo dirá si es el caso Monsalve el que inclina la balanza en torno a la evaluación de lo que se hizo por las mujeres en este gobierno. Para eso queda un año", dijo Orellana.

"Sin la tensión feminista, no podría avanzarse"

La ministra de la Mujer valoró que haya críticas de parte de las organizaciones feministas -que no están satisfechas con lo logrado por el Gobierno-, donde "hay sectores que son más representativos que otros, pero trabajamos con todos".

En este sentido, "me parece bien que desde la sociedad civil se empuje más allá. Sin eso hace mucho tiempo que no avanzaríamos. Esa ha sido una tensión desde los 80' y sin esa tensión no podría avanzarse, porque presiona y permite empujar", afirmó al citado medio.