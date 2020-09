Presidente Piñera promulgó ley que elimina restricción para segundas nupcias de las mujeres

El Presidente Sebastián Piñera promulgó este viernes la ley que suprime el impedimento que entorpece las segundas nupcias de las mujeres en Chile.

La norma actualizó la ley vigente -que data del siglo XIX- y canceló el plazo de 270 días que exigía a una mujer para contraer la segunda nupcia, tras el término de la primera.

Hoy fue un gran día, #PorTodasEsLey Segundas Nupcias. pic.twitter.com/kQ9bS5DMZ4 — Ministerio de la Mujer y la EG. (@MinMujeryEG) September 4, 2020

Este impedimento tenía su origen en una eventual presunción de paternidad de los hijos que la mujer pudiera tener en su segundo matrimonio, lo que, al día de hoy, es considerado transversalmente una discriminación de sesgo machista.

"Esa prohibición regía sólo para las mujeres y obedece a un criterio de determinación de la paternidad que está totalmente superado por la ciencia y por el progreso", expresó el Mandatario al promulgar la ley.

El Jefe de Estado enfatizó que "este compromiso con una plena igualdad entre hombres y mujeres no es una causa de izquierda o de derecha, no es una causa sólo de las mujeres, es una causa de todos los hombres y mujeres que queremos construir una sociedad en que la igualdad de derechos, deberes, dignidad y oportunidades sea una realidad, sin que esto signifique desconocer nuestras naturales y maravillosas diferencias".

A su vez, la senadora RN Marcela Sabat valoró la promulgación, sosteniendo que la "imposibilidad de contraer segundad nupcias eran otra forma de violencia que evidencian las bases machistas e injustas para las mujeres en nuestro país".

Ley de teletrabajo para embarazadas durante la pandemia

Al mismo tiempo, el Presidente Piñera destacó la publicación en el Diario Oficial de la ley que permite el trabajo a distancia o teletrabajo para trabajadoras embarazadas bajo la pandemia.

La mujer y la sociedad han tenido una larga lucha por la igualdad de género. Hoy avanzamos dando dos nuevos pasos:



✅Eliminar la injustificada espera de 270 días para volver a casarse.

✅Promulgar la Ley de teletrabajo para mujeres embarazadas durante Pandemia.#PorTodasEsLey pic.twitter.com/lu9JD226iy — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) September 4, 2020

La ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, expresó que es "una moción que se hace cargo de reconocer la importancia de la maternidad, pero, así mismo, la importancia que esa madre pueda mantener su trabajo y lo haga de forma tranquila".

"Así que dos legislaciones que apuntan a mejorar la calidad de vida de las mujeres de Chile y también a eliminar las discriminaciones que aún contempla nuestro Código Civil", aseveró.

De acuerdo a esta norma, se establece que si la autoridad declara el estado de excepción durante el período de embarazo, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante ese lapso, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

Esta reasignación de funciones debe hacerse con acuerdo de ella y sin reducción de sus remuneraciones, destinándosela a "labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora".