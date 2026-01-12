Comisión del Senado aprobó la construcción de monumento a Sebastián Piñera

El proyecto que busca autorizar la construcción de un monumento en homenaje al difunto expresidente Sebastian Piñera, presentado por el expresidente del Senado, José García Ruminot (RN), avanzó este lunes a la Sala de la Cámara Alta, luego de que la Comisión de Cultura desestimara las modificaciones propuestas por la senadora independiente Fabiola Campillai.

Entre las indicaciones presentadas por la parlamentaria estaba el traslado del monumento desde la Plaza de la Constitución al Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco.

De acuerdo con lo explicado por el secretario de la comisión, Francisco Vives, en La Tercera, la segunda modificación proponía "agregar un inciso que establezca que el monumento solo podrá ser definido una vez publicada una ley de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta de octubre de 2019".

Y la tercera indicación apuntaba al financiamiento de la obra, ya que el proyecto original contempla el uso de colectas públicas, donaciones y aportes privados, mientras que Campillai planteó que solo debía ser mediante aportes privados.

La sesión, en la que participaron los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Sebastián Keitel (independiente), rechazó en su totalidad las propuestas presentadas por Campillai.