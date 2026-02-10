Gobierno abre ofertas para sistema de alerta de tsunami

Hoy se conocieron las ofertas económicas del proyecto Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami, iniciativa que contempla una inversión cercana a 101 mil 700 millones para implementar una red de sirenas a lo largo del borde costero del país.

Este martes se realizó la apertura de las propuestas presentadas por el "Consorcio Infraestructura de Emergencias", compuesto por Inversiones S.A. y Dominion, y el "Grupo Alerta Temprana de Tsunami", integrado por las empresas Globe, Gilat Satellite Networks, Finvest y Lafcarr Project & Design, dando inicio al proceso de revisión de los proyectos.

La concesión considera una inversión aproximada de 2.915.000 UF y un plazo de 20 años, incluyendo sirenas sonoras y visuales con centros de control para alertar a la población costera ante eventuales catástrofes naturales.

Según el cronograma, la adjudicación se concretaría durante el primer semestre de este año y el inicio de obras está previsto para octubre de 2027, con la generación estimada de 375 empleos.

El proyecto contempla 1.003 sirenas nuevas -que se suman a 26 ya existentes, las que serán modernizadas- y tendrá su centro de control nacional en la Región Metropolitana, coordinado por Senapred.

Además, será un complemento al "Sistema de Alerta de Emergencias (SAE)", que llega como mensaje de alerta a los teléfonos por sismos, incendios u otras emergencias y al Sistema ABC (Ambulancias, Bomberos y Carabineros).