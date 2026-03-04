Socavón de 2023: MOP estima que nuevo colector de Reñaca estará listo en julio

80% de avance presentan las obras de emergencia del colector primario Reñaca Norte Los trabajos, que ejecuta la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, representan una inversión superior a los $37 mil millones y estarán terminados en julio de este año. pic.twitter.com/rsKE0G6XDw

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, afirmó que la construcción del nuevo colector primario Reñaca Norte (Región de Valparaíso) lleva un 80% de avance, por lo que podría estar terminada en julio próximo.

En agosto de 2023, el colector original colapsó durante un intenso sistema frontal, y generó un gran socavón en los terrenos dunares, obligando a evacuar el edificio Kandinsky y luego las torres Miramar, ubicadas casi en el límite de Viña del Mar y Concón.

En medio de una inspección de las obras este miércoles, la secretaria de Estado señaló que en primera instancia, se instaló "un colector provisorio mientras se hacía la construcción y el diseño del colector definitivo", que tendrá capacidad de "recoger las aguas lluvias de más de 150 hectáreas de proyectos habitacionales de Concón".



Avance de las obras en la zona del socavón. (Foto: ATON)

Se trata de una inversión de 37 mil millones de pesos, que contempla una estructura de hormigón armado, cámaras y gradas disipadoras de energía hidráulica. Además, el sostén del colector se complementa con micropilotes y anclajes, permitiendo mayor seguridad ante posibles sismos, remociones en masa y otros eventos.

A la vez, López destacó que "el colector provisorio quedó tan bien hecho que pasará a ser secundario. Vale decir, quedará disponible para su uso en caso de lluvias extremas".



La ministra López en terreno este miércoles. (Foto: ATON)

"En paralelo, trabajamos en la rehabilitación completa de la Avenida Borgoño", que también se vio afectada por la emergencia y ya lleva varios meses operativa, recordó la autoridad.

Vecinos acusan constantes retrasos

Por su parte, el dirigente vecinal Rodrigo Fernández, presidente de la Comunidad Miramar Reñaca, dijo haberse enterado por la prensa de la visita de la ministra, antes de advertir demoras en la construcción.

"Nos dijeron que esta obra iba a tomar entre 11 y 12 meses. Vamos casi en dos años y medio, y la verdad es que no sé a qué vino. Creo que vamos en la séptima u octava fecha (de término de los trabajos) que nos dan, entonces es un juego. Tiran fechas por tirarlas y nunca se han cumplido", acusó.

En cuanto a la situación actual de Miramar, el dirigente informó que en diciembre comenzaron a habitar las torres escalonadamente, y que a la fecha, estas cuentan con un 100% de ocupación.

No obstante, "seguimos trabajando para terminar (las reparaciones) internas del edificio, al que no nos permitieron entrar por más de dos años, y los daños internos fueron cuantiosos. Nos queda aproximadamente un mes para terminar" con esas labores.

Por otro lado, Fernández relevó que los edificios fueron saqueados en dos oportunidades, cuando "nos robaron más de 27 departamentos, y la seguridad la asumimos nosotros desde que la delegada presidencial, hoy electa diputada (Sofía González), nos abandonó de un día para otro con los guardias".