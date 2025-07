Oficialismo y oposición respaldan despido del director de Impuestos Internos

Representantes del espectro político y académico valoraron la decisión del Gobierno de pedir la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, tras revelarse que no pagó contribuciones durante nueve años por construcciones no declaradas en su propiedad ubicada en la comuna de Paine.

Según información de Transparencia, dada a conocer en un reportaje de TVN, en el catastro del SII figuraba una vivienda de 214 metros cuadrados. Sin embargo, en realidad el sitio mantenía dos construcciones adicionales que no fueron regularizadas en el municipio, lo que sumaba un total de 527 metros cuadrados.

Lo anterior generó rechazo transversal en el mundo político, lo que derivó en que el Ministerio de Hacienda informara la noche del viernes que, por encargo del Presidente Boric, el titular de esa cartera, Mario Marcel, solicitó la renuncia de Etcheberry.

A pesar de que Etcheberry renunció a la prescripción legal que limita el cobro de deudas tributarias de tres años, el Ejecutivo igual solicitó su dimisión para resguardar la legitimidad del servicio en medio de la creciente presión política del caso.

"Una decisión correcta" y "callejón sin salida"

Desde el oficialismo, el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio), presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara, catalogó como "una decisión correcta del Presidente Boric y del ministro Mario Marcel solicitar la renuncia de Javier Echeberry como director del SII".

"No puede ser alguien que haya tenido estas irregularidades, estar al mando del órgano que fiscaliza el cobro de impuestos, justamente teniendo problemas en el pago de sus impuestos", enfatizó el extimonel de Convergencia Social.

Por su parte, el diputado Carlos Banchi, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, enfatizó: "Esto era un callejón sin salida, no había otra alternativa. Dado los hechos conocidos por todo el país, aquí no cabía otra cosa que exigirle, pedirle la renuncia".

Chile Vamos: "Una señal correcta, pero tardía"

Desde la oposición, el diputado Miguel Mellado (RN), también integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, afirmó que la salida del director del SII es "una señal correcta, pero tardía".

"No se puede pedir mayor carga tributaria a las familias y a las pymes, mientras quien dirige el SII no cumple con sus propios deberes. Porque cuando se trata de la confianza pública, no hay espacio para dobles discursos ni para perdonazos internos", aseveró el legislador de Chile Vamos.

Por su parte, el diputado Henry Leal (UDI) expresó: "Etcheberry no tenía otra salida, (puesto que) eran bastante transversales las peticiones de renuncia y, principalmente, porque el tema de contribuciones es muy sensible hoy día en la población".

"¿Cómo esa persona que está a cargo de eso no cumplía con esa obligación? ¿Cómo le exiges al resto? ¿Con qué autoridad?", cuestionó el parlamentario gremialista.

Mundo académico también valoró denuncia

Desde el mundo académico, el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios y académico de los diplomados de la Unidad de Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, destacó que Hacienda haya "tomado la decisión más razonable, como ellos dijeron, para cautelar la institucionalidad del SII".

"Lo que sí es claro es que la situación del director se había hecho bastante difícil, con muchos cuestionamientos por parte de distintos sectores, así es que creo que es una decisión que puede servir para que el SII siga cumpliendo adecuadamente su función", puntualizó.