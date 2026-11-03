100 Líderes Mayores celebró a sus ganadores 2026

Conecta Mayor UC realizó la premiación de 100 Líderes Mayores, la iniciativa que busca reconocer a ciudadanos de más de 75 años que son un aporte a la sociedad en diversos planos, desde vecinales hasta políticos, deportivos o el mundo del entretenimiento.

Una de las galardonadas en esta edición fue la expresidenta Michelle Bachelet (75 años), quien consideró que se trata de "una hermosa señal, no solo personal, sino de mostrar que los adultos mayores, los líderes mayores, pueden seguir liderando, pueden seguir contribuyendo, pueden seguir creando, como lo han hecho durante toda su vida; que no hay una edad para dejar de inspirarse. Yo siempre he dicho en broma que tengo juventud acumulada, porque juventud es las ganas de hacer cosas".

Otro de los premiados fue el exministro y exsenador Andrés Zaldívar (90 años), para quien "la juventud impulsa a la experiencia y la experiencia enseña a la juventud".

"Creo que hay que tenerlo presente. Ojalá que este país salga adelante con la participación de los jóvenes y también de la gente que puede aportar experiencia, y no jubilarse...", agregó.

Como parte del jurado, la exprimera dama Cecilia Morel enfatizó que "lo más importante es que son personas que no han sido solamente líderes, sino que lo siguen siendo, siguen activos, siguen aportando, inspiran a otras personas, por algo los nombran, ya, eh y la el resto ya afectan positivamente en las comunidades donde viven".

"Creo que su aporte es realmente fantástico porque la unión de las voces de personas mayores con generaciones más nuevas se potencian y producen un resultado mucho mejor que si solamente las generaciones jóvenes trabajaran juntas", resumió la viuda del expresidente Sebastián Piñera.