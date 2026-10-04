Profesor Rossa, Don Carter, Naná de Masterchef y Michelle Bachelet entre los 100 Líderes Mayores 2026

La sexta versión de 100 Líderes Mayores, iniciativa que reconoce a personas mayores de 75 años que aportan activamente al desarrollo del país, reveló su lista de distinguidos para el año 2026.

Entre los personajes más conocidos destacan la expresidenta Michelle Bachelet, las actrices Coca Rudolphy y Shlomit Baytelman, los actores Patricio Achurra y Sergio Hernández, el cineasta Silvio Caiozzi, los comediantes Juan Antonio "Don Carter" Alcayaga e Iván "Profesor Rossa" Arenas, y los premios nacionales Manuel Antonio Garretón, Faride Zerán, Alicia Lira, Cristián Castillo, Ricardo Ffrench-Davis y María Victoria Peralta.

También figuran Eliana "Naná" Hernández, recordada participantes del programa "MasterChef Chile", los políticos Andrés Zaldívar, Clarisa Hardy, Eduardo Aninat, Helia Molina y Soledad Alvear; los músicos Roberto Márquez, Eduardo Gatti, Jorge Cuolon y Marti Palacios; y el exfubolista Leonardo Véliz.

100 Líderes Mayores es una propuesta organizada por Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el apoyo de Cooperativa, y este año recibió 4.448 postulaciones, abarcando desde Arica a Cabo de Hornos.

"Cada vez más personas comprenden que visibilizar y reconocer a los mayores ya no es un gesto simbólico, sino una necesidad país", comentó Sofía Rivas, directora ejecutiva de Fundación Conecta Mayor UC.

Las candidaturas se dividieron en cinco categorías: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios Tradicionales; Labor Comunitaria y Política; y Vida Saludable y Deportes; siendo sometidas a la deliberación de un jurado encabezado por el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera.

Las historias de cada uno "nos conmovieron e inspiraron profundamente. Como universidad estamos convencidos que tenemos un rol estratégico para relevar el rol de las personas mayores para construir juntos una sociedad más inclusiva con todas las generaciones, y estos testimonios vienen a reafirmar que no estamos equivocados", dijo la autoridad universitaria.

Los 100 Líderes Mayores de 2026