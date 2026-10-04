Profesor Rossa, Don Carter, Naná de Masterchef y Michelle Bachelet entre los 100 Líderes Mayores 2026

La sexta versión de 100 Líderes Mayores, iniciativa que reconoce a personas mayores de 75 años que aportan activamente al desarrollo del país, reveló su lista de distinguidos para el año 2026.
Entre los personajes más conocidos destacan la expresidenta Michelle Bachelet, las actrices Coca Rudolphy y Shlomit Baytelman, los actores Patricio Achurra y Sergio Hernández, el cineasta Silvio Caiozzi, los comediantes Juan Antonio "Don Carter" Alcayaga e Iván "Profesor Rossa" Arenas, y los premios nacionales Manuel Antonio Garretón, Faride Zerán, Alicia Lira, Cristián Castillo, Ricardo Ffrench-Davis y María Victoria Peralta.
También figuran Eliana "Naná" Hernández, recordada participantes del programa "MasterChef Chile", los políticos Andrés Zaldívar, Clarisa Hardy, Eduardo Aninat, Helia Molina y Soledad Alvear; los músicos Roberto Márquez, Eduardo Gatti, Jorge Cuolon y Marti Palacios; y el exfubolista Leonardo Véliz.
100 Líderes Mayores es una propuesta organizada por Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el apoyo de Cooperativa, y este año recibió 4.448 postulaciones, abarcando desde Arica a Cabo de Hornos.
"Cada vez más personas comprenden que visibilizar y reconocer a los mayores ya no es un gesto simbólico, sino una necesidad país", comentó Sofía Rivas, directora ejecutiva de Fundación Conecta Mayor UC.
Las candidaturas se dividieron en cinco categorías: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios Tradicionales; Labor Comunitaria y Política; y Vida Saludable y Deportes; siendo sometidas a la deliberación de un jurado encabezado por el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera.
Las historias de cada uno "nos conmovieron e inspiraron profundamente. Como universidad estamos convencidos que tenemos un rol estratégico para relevar el rol de las personas mayores para construir juntos una sociedad más inclusiva con todas las generaciones, y estos testimonios vienen a reafirmar que no estamos equivocados", dijo la autoridad universitaria.
Los 100 Líderes Mayores de 2026
- Alberto Collados Baines, arquitecto y escritor
- Albina Pereira Pozo, matrona, autora y cuentacuentos
- Alcides Fuentes Silva, empresario de transportes
- Alfonso Rapu Haoa, profesor y primer alcalde de Rapa Nui
- Alicia Lira Matus, Premio Nacional de Derechos Humanos 2026
- Ana María Arias Gabarain, tenista senior
- Andrés Zaldívar Larraín, abogado y político
- Ascencio de la Cruz Maldonado Guerra, profesor
- Bernardita Egaña Baraona, creadora de Fundación San José para la Adopción
- Clarisa Hardy Raskovan, psicóloga, antropóloga y exministra
- Coca Rudolphy Romaní, actriz, directora y gestora cultural
- Cristián Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura 2024
- David Rolando Reyes Farías, el cartero más longevo de Chile
- Eduardo Aninat Ureta, economista y exministro
- Eduardo Gatti Benoit, cantautor
- Eduardo Holzapfel Hoces, académico y referente en riego
- Eduardo Vilches Prieto, artista visual y Premio Nacional de Artes Plásticas 2019
- Edward Rabah Heresi, médico pionero en el tratamiento del dolor
- Edward Rojas Vega, Premio Nacional de Arquitectura 2016
- Eliana Hernández Venegas, figura televisiva, ex"MasterChef Chile"
- Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017
- Esmeralda Ramos Ramos, bibliotecaria y bordadora
- Fanny Figueroa Valdivia, voluntaria
- Faride Zerán Chelech, Premio Nacional de Periodismo 2007
- Fernando Silva Vargas, abogado e historiador
- Fernando Zegers Hochschild, médico, referente en fertilidad
- Filomena Falaha, médica pediatra y epidemióloga
- Gaspar Galaz Capecchiacci, escultor e historiador
- Gastón Oyarzún Martínez, montañista
- Gloria M. Calaf Sarrat, científica, investigadora del cáncer de mama
- Gustavo Meza Wevar, actor y dramaturgo
- Helia Molina, médica y exministra
- Hernán Sandoval Orellana, médico gestor del AUGE
- Iris Acuña Chamorro, dirigenta social
- Iván "Profesor Rossa" Arenas, comunicador y humorista
- Jane Crossley Hederra, orientadora familiar y autora
- Jean Benoit, ingeniero aeroespacial, fundador de Bluera
- Jorge Coulon Larrañaga, músico fundador de Inti-Illimani
- José Luis Del Río Goudie, empresario
- Juan Antonio "Don Carter" Alcayaga, actor y comediante
- Juan Eduardo Errázuriz Ossa, empresario y dirigente gremial
- Juan Francisco Errázuriz Arnolds, principal productor del lúpulo en Chile
- Juan Sabbagh Pisano, Premio Nacional de Arquitectura 2002
- Juan Tapia Ñave, el alfarero más antiguo de Arica y Parinacota
- Leonardo Véliz Díaz, exfutbolista y escritor
- Luis Cuvertino Gómez, el gobernador regional más longevo
- Luis Sandoval Bascur, ferretero de Collipulli
- Luisa Inés Rivas Díaz, multicampeona de running
- Luz Opazo Opazo, tejedora de Coyhaique
- Magali Rivano Muñoz, bailarina
- Magdalena Maulén Orellana, agricultora y quesera
- Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007
- Manuel Vargas Novoa, conocido como Mister Chile en la lucha libre
- Marcos Simpson Rubio, grabador de billetes
- Margarita de las Mercedes Flores, la vecina más longeva de La Reina (110 años)
- Margarita Greene Zúñiga, arquitecta y académica
- María de la Luz Larraín Riesco, fundadora de la ONG De Buena Fe
- María Elena Hotus Hotus, cantora ancestral de Rapa Nui
- María Eugenia "Gena" Bäuerle Naves, cocinera y emprendedora
- María Isabel Matamala Vivaldi, médica cirujana y activista feminista
- María Soledad Larraín Heiremans, sicóloga y defensora de los derechos de la niñez, juventud y mujeres
- Maria Verónica Illanes @yayaabuela, influencer senior
- María Victoria Pení Swart, creadora del Centro Lector de Osorno
- María Victoria Peralta Espinosa, educadora de párvulos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019
- Mario Isidro Moreno, escritor y músico folclorista
- Marta Hevia Hoffmann, empresaria
- Marti Palacios Caro, músico fundador de la Sonora Palacios
- Michael Müller Salomon, periodista deportivo
- Michelle Bachelet Jeria, expresidenta de la República
- Mirta Crovetto Mattassi, nutricionista
- Nadeschda Mordwinkin Rudenko, ceramista
- Nano Parra, músico folclorista
- Nolberto Basilio Pérez Castillo, docente y educador
- Norma Lantadilla Gurman, youtuber en "Las Recetas de Mi Madre"
- Orietta Rodríguez Gaune, química y aviadora
- Patricia Matte Larraín, socióloga
- Patricia Narváez Dinamarca, geóloga pionera en la minería
- Patricio Achurra Garfias, actor
- Paulina Brugnoli Bailoni, artista textil
- Pedro Serazzi Ahumada, novelista y periodista
- Prosperina Castillo Cárcamo, matrona y docente
- Ricardo Ffrench-Davis Muñoz, economista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005
- Roberto Márquez Bugueño, músico de Illapu
- Roberto Panichine, guardián de la cultura de Chiloé
- Rocco Martiniello Ávila, locutor y comunicador
- Rolando Medeiros Soux, presidente de la Fundación Arturo López Pérez (FALP)
- Ruth Luisa Sandoval Andrade, locutora de radio y profesora
- Santiago Muzzo Benavides, médico, líder de Corporación Crecer
- Segundo Sandoval Alarcón, ciclista y campeón senior
- Sergio Hernández Albrecht, actor
- Shlomit Baytelman Albala, actriz
- Silvio Caiozzi, cineasta
- Soledad Alvear Valenzuela, abogada y exministra
- Sylvia González Caneo, lawentuchefe mapuche
- Teresa Valdés Echenique, socióloga e investigadora feminista
- Tomás Moulian Emparanza, sociólogo, politólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015
- Verónica Abud Cabrera, profesora, líder de Fundación La Fuente
- Victorina Gallegos Muñoz, alfarera y Tesoro Humano Vivo
- Violeta Zmirack Morales, cofundadora de RUBÄ
- Walter Avdaloff Valencia, médico impulsor de la Liga de la Epilepsia y fundador del Instituto del Sueño