Chile se ubica entre los 10 mejores países para jubilarse en el extranjero

Chile fue destacado como uno de los mejores destinos del mundo para jubilarse, según el Global Retirement Report 2025

El estudio, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions, evaluó a 44 países que ofrecen visas o programas de residencia para jubilados con ingresos pasivos, y consideró seis aspectos: facilidad de trámites y visas, ciudadanía y movilidad, economía, beneficios fiscales, calidad de vida y seguridad e integración.

Fue así como Chile se ubicó en el décimo lugar a nivel global y como el segundo mejor país de América Latina, detrás de Uruguay. El país obtuvo una puntuación de 86,44, destacando principalmente en calidad de vida y movilidad ciudadana.

Sin embrago, en otras áreas, como economía y beneficios fiscales, el desempeño se sitúa en un nivel intermedio, mientras que en seguridad e integración se registra un resultado más bajo.

En tanto, Portugal se posicionó como el mejor destino del mundo para jubilarse, con un puntaje de 92,61, seguido por Mauricio y España.

Los 10 mejores países para jubilarse en el extranjero en 2025: